Samuel Martins Coelho, um alerta a violino e bateria para a fragilidade do planeta

Três meses após a publicação de I ERROR, o multi-instrumentista Samuel Martins Coelho lança um novo álbum, desta vez totalmente centrado nas questões climáticas. Chama-se Extinção e dele já foi divulgado, no dia 6, um primeiro single com videoclipe, Amazónia. O segundo, que agora se revela, é Clima. Os restantes temas do álbum são Empatia, Tempo, Pieris Wollastoni, Floresta e Água. Centrado no violino (tocado por ele) e na bateria (Pedro Gonçalves Oliveira), este novo disco de Samuel Martins Coelho “explora a crise ambiental, emocional e a extinção das espécies”, e, segundo o texto que acompanha o lançamento, inspira-se na história do planeta e nas suas ameaças. As composições, ainda segundo a mesma fonte, “evocam a fragilidade Humana e a importância da natureza, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem urgente sobre a preservação ambiental”. O videoclipe de Clima foi realizado por Isabel Gonçalves e a fotografia da capa do álbum é da autoria de um fotojornalista do PÚBLICO, Paulo Pimenta.

Nascido em 1980, Samuel Martins Coelho é violinista, multi-instrumentista e compositor em várias áreas (cinema, dança, teatro). Iniciado na música clássica, partiu para uma experimentação musical contínua, sem limites rígidos nem códigos, em projectos como Tosco, Peixe Míope, Estranhofone, Space Ensemble, Escola do Rock, Espaço Colectivo Invisível, Ondamarela, JP Coimbra e, mais recentemente, I ERROR, título ao álbum lançado no dia 5 de Abril de 2024. Extinção é o quinto trabalho da sua discografia, iniciada em 2019 com o EP Partita Para Violino Solo, a que se seguiram Cura (2021), Peixe Míope (2023) I ERROR (2024) e Extinção (2024).