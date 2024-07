Quarta na TV: The Bear, Alma Viva e o regresso de Biles

Outros programas a não perder: novos Espaços Incríveis de George Clarke, Mistérios da História Militar, The Last Town - Uma Cidade Contra Silicon Valley e um pouco de slime.

CINEMA

Alma Viva

RTP1, 22h36

Filha de emigrantes portugueses em França, a pequena Salomé costuma passar as férias de Verão na aldeia da família, em Trás-os-Montes. É muito próxima da avó, tida como bruxa pelos outros habitantes. Quando ela morre subitamente, a menina começa a sentir o espírito dela dentro de si e quase mata uma das vizinhas.

Estreado na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, em 2022, e premiado com seis prémios Sophia (entre outras distinções), Alma Viva é a primeira longa-metragem realizada pela luso-descendente Cristèle Alves Meira e, embora ficcional, contém diversos elementos biográficos. Conta com actuações de Ana Padrão, Lua Michel (filha da realizadora), Pedro Lacerda, Valdemar Santos e vários actores não profissionais.

SÉRIES

The Bear

Disney+, streaming

A tensão volta à cozinha: começa a terceira temporada da multipremiada série-fenómeno criada por Christopher Storer, protagonizada por Jeremy Allen White (o actor que veste a jaleca do chef prodígio regressado ao negócio familiar após a morte do irmão) e passada no meio do ambiente duro dos bastidores de um restaurante de Chicago. Nesta fornada de episódios, entram vários chefs famosos da vida real, entre eles Thomas Keller, Daniel Boulud e René Redzepi.

DOCUMENTÁRIOS

O Regresso de Simone Biles

Netflix, streaming

Estreia. Simone Biles, a ginasta mais medalhada dos EUA, prepara o seu regresso às Olimpíadas, depois da paragem que se seguiu à saída de cena dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fê-lo por questões de segurança física mas, sobretudo, em nome da sua saúde mental, num episódio que surpreendeu o mundo mas também o pôs a falar do stress extremo a que os atletas de topo estão sujeitos.

Este documentário narra esse percurso de recuperação, com o apoio dos que lhe são próximos, a evolução pessoal e o reacender da vontade de regressar à mais importante das competições. Biles integra a comitiva norte-americana a caminho dos Jogos Olímpicos de Paris, que se realizam entre 26 de Julho e 11 de Agosto.

Espaços Incríveis de George Clarke

RTP2, 20h43

Um velho barco recuperado por um carpinteiro, uma caravana transformada num bar e um salto à cidade israelita de Jaffa para conhecer um apartamento impressionante. São estes os projectos que abrem a 11.ª temporada do programa em que o arquitecto George Clarke procura e partilha soluções de habitabilidade engenhosas, criativas e, muitas vezes, excêntricas. Para ver de segunda a sexta.

Mistérios da História Militar

História, 22h16

Estreia. Exércitos-fantasma, golfinhos assassinos, soldados capturados, despenhamentos misteriosos, propaganda e conspirações fazem parte desta produção saída das mentes criadoras de A Prova Existe Algures. Rudy Reyes e Ronnie Adkins, veteranos de forças militares dos EUA, investigam e desmantelam enigmas de guerras modernas (Coreia, Vietname, Golfo e outras), com a ajuda de peritos. A série sai semanalmente, em dose dupla.

The Last Town - Uma Cidade Contra Silicon Valley

RTP2, 23h21

Fabien Benoit filmou, em 2022, este retrato de um lado menos conhecido de Silicon Valley. É uma espécie de história de “David contra Golias”, centrada numa comunidade local – East Palo Alto – empenhada em resistir aos planos e à influência das grandes empresas tecnológicas.

INFANTIL

Kids’ Choice Awards

Nickelodeon, 15h30

A gala que premeia os favoritos da miudagem em filmes, séries, música, desporto e outras categorias – e que lhes dá belos banhos de slime verde – é apresentada, pela primeira vez, por personagens animadas: SpongeBob SquarePants e Patrick Star conduzem a emissão a partir de Bikini Bottom, no ano em que celebram o seu 25.º aniversário.

Kids' Choice Awards 2024 Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024 Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024 Nickelodeon Fotogaleria Kids' Choice Awards 2024 Nickelodeon

Miraculous World: Paris, as Aventuras de Shadybug e Garra Noir

Disney+, streaming

Mais uma grande aventura da joaninha-heroína de Paris que combate o Falcão Traça com a ajuda do Gato Noir. Tudo fica mais confuso quando aparecem versões invertidas deles, vindas de um universo paralelo onde os heróis são vilões e vice-versa.