Mario Vargas Llosa deixa-nos o seu silêncio

Mario Vargas Llosa (n. 1936) ainda não tinha 16 anos quando começou a escrever no jornal peruano La Crónica. Desde então, desses princípios da década de 1950 até hoje, publicou milhares de artigos em jornais – no final do ano passado, deu por encerrada a sua colaboração de mais de três décadas com o jornal espanhol El País, onde escrevia uma crónica quinzenal (Piedra de Toque), sem nunca se esquivar a polémicas políticas ou literárias –, uma dúzia de livros de ensaios, peças de teatro, livros de contos, um livro de memórias e uma vintena de romances.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt