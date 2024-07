Fernando Tordo está a gravar poetas para lhes dar nova voz através da música

Depois de ter gravado um disco de duetos em 2019 e lançado em 2021 o álbum Os Fados Que Eu Fiz, com originais, novas versões de raridades e fados escritos para a voz de Carlos do Carmo, Fernando Tordo está a dar início a um novo projecto: gravar poetas. Vai fazê-lo com orquestra, já tem vários temas compostos e as gravações, que agora se iniciam, devem dar frutos em Setembro.

“É um projecto com intenção didáctica, porque os poetas chegam melhor às pessoas através da música”, diz o cantor e compositor ao PÚBLICO. “A minha intenção é fazer um trabalho que envolverá uns 50 a 60 poetas portugueses e que vou começar a gravar agora”. Na lista estão, para já, os nomes de Mário de Sá-Carneiro, António Botto, Pedro Homem de Mello, Manuel Alegre, Fernando Pessoa, Luís de Camões, Florbela Espanca, Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena, Carlos de Oliveira. Mas outros poderão vir a juntar-se-lhes, no decorrer dos trabalhos.

“Os orquestradores são o Valter Rolo e o Lino Guerreiro, os músicos que me acompanham e que são também professores de música e arranjadores”, diz Fernando Tordo. “Neste caso, serão mais orquestradores, porque se eu gravar doze temas, em oito deles vamos ter a secção de cordas da Orquestra Metropolitana de Lisboa. As gravações vão ser feitas nos estúdios Canoa, em Torres Vedras, que tem um espaço relativamente grande para poder albergar os músicos da orquestra.”

E haverá também convidados. Para começar, três nomes: Carolina Deslandes, Agir e Milhanas. “Ao fim de 60 anos de profissão, estou a convidar nomes que sei que, quando esta geração se acabar fisicamente, são aqueles que cá ficarão para continuar aquilo que a gente começou.”

Com 76 anos e 60 de carreira, Fernando Tordo trabalhou durante anos com o poeta José Carlos Ary dos Santos (1937-1984), numa muito produtiva parceria, e há quase duas décadas lançou um disco no qual musicou vários Nobel. Chamou-se Tributo a Los Laureados Nobel, foi editado em Espanha, em 2005, e nele Tordo musicou 12 autores nobelizados: Joseph Brodski, Octavio Paz, Saint-John Perse, Eugenio Montale, Wislawa Szymborska, Pablo Neruda, Rabindranath Tagore, Harry Martinson, Derek Walcott, Vicente Aleixandre, Seamus Heaney e José Saramago.