As festas vínicas ao pôr do Sol estão de regresso ao The Yeatman

A primeira Sunset Wine Party deste 2024 acontece no The Yeatman a 25 de Julho, uma quinta-feira, entre as 19h e as 23h, tem lugares limitados e os bilhetes custam 120 euros por pessoa.

As festas ao pôr do Sol estão de regresso aos terraços do The Yeatman nos meses de Julho, Agosto (dia 22) e Setembro (dia 19) devidamente acompanhadas por propostas gastronómicas do chef Ricardo Costa e de referências de mais de 30 parceiros vínicos portugueses — com curadoria da directora de vinhos, Elisabete Fernandes.

As escolhas começam nos queijos e azeites nacionais, nas compotas caseiras, nos enchidos de porco preto e nos mariscos portugueses. Segue-se uma variedade de saladas, tacos e tortilhas, guacamole ou chíli com carne, caril apresentado em várias versões (com camarão, frango e marisco), sushi (do restaurante Subenshi) e pizzas (feitas no momento). Também haverá hambúrgueres, arroz de robalo com salicórnia, entrecôte com jalapeños e molho béarnaise ou bao com kimchi e coentros. Outros petiscos habituais: as ostras de Aveiro da ilha dos Puxadoiros, os cachorrinhos da portuense Cervejaria Gazela ou as sanduíches de leitão assado à moda da Bairrada, do restaurante Vidal.

Na sala de sobremesas, e para além de uma mesa inteiramente dedicada ao chocolate, a pastelaria é marcada por receitas como o crumble de maçã com vinho do Porto, tarte de limão, pavé de frutos vermelhos, tiramisu ou ópera de espumante e laranja. As iguarias tradicionais dividem-se entre o leite-creme queimado, o arroz-doce com canela, o pão-de-ló de Ovar, a aletria com vinho do Porto, o bolo de bolacha ou o toucinho-do-céu e há ainda gelados artesanais, pipocas e crepes com chocolate ou creme de ovos feitos no momento.

A decoração dos vários espaços terá como mote a exposição Universo Dalí, patente no Museu Atkinson, no WOW, até Outubro.