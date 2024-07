Ministra da Saúde disponível para “aproximação realista” às reivindicações dos médicos

No sábado, quase 600 médicos expressaram em carta aberta a sua indisponibilidade para fazer mais horas extraordinárias, além das previstas na lei, caso não haja acordo com sindicatos nas negociações.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, mostrou-se esta segunda-feira disponível para ouvir os cerca de 600 médicos que assinaram uma carta aberta a apelar a um acordo nas negociações e manifestou abertura para uma aproximação "dentro de que é realista".

"As negociações são isso mesmo. Cada vez que damos um passo de aproximação tentamos encontrar soluções", disse a ministra, acrescentando que o Ministério da Saúde está disponível para se aproximar às exigências dos médicos "dentro daquilo que é realista e com as possibilidades que tem".

Numa carta aberta divulgada no sábado, cerca de 600 médicos expressaram a sua indisponibilidade para fazer mais horas extraordinárias, além das previstas na lei, caso não haja acordo com os sindicatos nas negociações. "A intenção da carta é alertar a senhora ministra de que nós, médicos, estamos vigilantes, estamos atentos, a tudo o que se está a passar em termos de negociações com os sindicatos e que temos linhas vermelhas que ela já conhece e que são exactamente as mesmas do ano passado", disse à agência Lusa Helena Terleira, do movimento Médicos em Luta, promotor da iniciativa.

Na carta aberta, os médicos afirmam que vão fazer valer o seu "direito legal de não fazer mais do que as 150 ou as 250 horas extra", consoante estejam no regime normal ou em dedicação exclusiva nos serviços de urgência, caso as negociações que estão a decorrer não cheguem "a bom porto". "Consideramos que, de facto, é a única medida que nos resta, uma vez que até agora, infelizmente, não tem havido avanços na negociação com os sindicatos, disse Helena Terleira.

Esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas depois de visitar a Unidade de Saúde Familiar Inovar, em Corroios (Seixal), Ana Paula Martins valorizou esta missiva afirmando: "Já estamos a encontrar um momento para nos podermos encontrar com os representantes destes 600 médicos".

Manifestando disponibilidade para uma aproximação "realista" face às possibilidades do Ministério da Saúde, Ana Paula Martins explicou: "Estamos a falar, essencialmente, daquilo que são as avaliações médicas e as próprias tabelas salariais e, por isso, estamos sempre muito abertos a continuar a conversar".

Questionada sobre a greve convocada pela Federação Nacional dos Médicos para os dias 23 e 24 de Julho, a governante disse tratar-se de uma forma de luta que compreende e respeita. "É uma forma de luta e nós respeitamos. Preferíamos que ela não acontecesse, naturalmente, mas compreendemos perfeitamente".