Exames do secundário: médias sobem a Matemática e pioram a Português e Biologia e Geologia

Biologia e Geologia, a prova que mais alunos fizeram na 1.ª fase, foi a única com média negativa. As notas subiram em 13 das 25 disciplinas sujeitas a exame.

As médias da 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário subiram nas disciplinas de Matemática A e B e também em História A face aos resultados alcançados em 2023. Mas há descidas: Biologia e Geologia e Português, disciplinas em que os alunos tinham melhorado no ano passado e as mais concorridas este ano, registaram descidas na média. Biologia e Geologia ficou mesmo abaixo do limiar dos dez valores (necessários para se atingir uma média positiva, numa escala de zero a 20), com 9,9, a única abaixo dessa linha entre as 25 provas sujeitas a exame.