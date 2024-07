“A escravização de pessoas financiou toda a empresa dos Descobrimentos”

Raquel Machaqueiro é doutorada em Antropologia pela George Washington University, nos Estados Unidos, onde lecciona as disciplinas de Desenvolvimento Internacional e Direitos Humanos e Ética. Faz parte da dupla, juntamente com o seu colega Stephen Lubkemann, que organizou a formação "Histórias difíceis, legados difíceis" para professores, mediadores culturais e profissionais das áreas pedagógicas de museus, na Fundação Calouste Gulbenkian, repartida por duas semanas distintas, entre 1 e 12 de Julho. No âmbito do pós-doutoramento, a especialista integra o Slave Wrecks Project , dedicado à investigação da história da escravatura e dos seus legados e que passa, entre outras coisas, por procurar navios negreiros naufragados para conhecer a origem e a história das pessoas transportadas. Para a investigadora, embora sem estudos económicos a comprovar os ganhos da escravatura, foi este lado mau da História que, através da obtenção de lucros, permitiu a expansão portuguesa e isso deve ser dito no ensino da História em Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt