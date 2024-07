Sondagem: PS à frente, mas Governo em estado de graça

Na semana do debate do Estado da Nação, trazemos neste Soundbite a análise aos números desta sondagem.

O “empate técnico” continua a ser o mantra da vida política nacional: se a sondagem de Julho da Universidade Católica para o PÚBLICO e a RTP dá o PS à frente da AD nas intenções de voto (33% contra 31% em estimativa), a popularidade do Governo anula esta vantagem. De resto, a superioridade do PS face à AD encontra-se dentro da margem de erro, que é de 3,2%. Na semana do debate do Estado da Nação, trazemos neste Soundbite a análise aos números desta sondagem.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.