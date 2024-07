PS e IL aplaudem 2% do PIB para a defesa em 2029, mas queriam mais cedo

À esquerda, Livre critica “anúncios para consumo mediático” e PCP a “submissão dos interesses nacionais”. Destino do reforço do investimento em defesa preocupa partidos da oposição.

O anúncio do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na cimeira da NATO realizada na passada semana, em Washington, sobre o aumento do investimento em defesa para seis mil milhões de euros em 2029 para tornar possível atingir a meta de 2% do PIB de investimento em defesa um ano mais cedo não colheu simpatia dos partidos da oposição, que ora criticam a falta de ambição, ora acusam o executivo de privilegiar os intentos belicistas da Aliança Atlântica. Esta segunda-feira será a vez de o Conselho de Estado se reunir para analisar a situação na Ucrânia, sendo certo que o reforço do investimento no sector militar será também tema a tratar pelos conselheiros do Presidente da República.