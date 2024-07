Comissão política mandata Pedro Nuno para negociar aprovação do OE2025 com o Governo

Pedro Nuno Santos pediu e a Comissão Política Nacional aceitou: o secretário-geral do PS solicitou, nesta segunda-feira, àquele órgão do partido que lhe dê mandato para gerir o processo orçamental e teve o seu ok. O anúncio deste mandato para "iniciar um processo de diálogo com o Governo relativo à aprovação (ou não) do Orçamento" foi feito por Marcos Perestrello, membro do Secretariado Nacional, durante uma declaração aos jornalistas quando a reunião da comissão política ainda decorria na sede do PS no Largo do Rato.

"Não haverá linhas vermelhas na discussão", garantiu o dirigente socialista. "Existe, do lado do PS, uma vontade firme e verdadeira de construir um bom Orçamento do Estado, sendo certo que a obrigação de aprovar e de criar as condições para que esse orçamento possa ser aprovado cabe em primeiro lugar e em exclusivo ao Governo", afirmou Marcos Perestrello, que recusou entrar em pormenores sobre quem vai contactar quem. Tendo em conta que haverá debate do estado da Nação na quarta-feira, esta disponibilidade deverá ser comunicada por Pedro Nuno Santos a Montenegro nessa ocasião.

Esta decisão da comissão política nacional vem na linha da mudança de atitude dos socialistas, que logo a seguir às legislativas de Março começaram por dizer que "em princípio" votariam contra um orçamento do PSD por ser um instrumento do programa e da política do Governo, dos quais discordam. Depois passaram a dizer que seria "praticamente impossível" aprovarem um orçamento do Governo PSD/CDS-PP e desde então foram suavizando o discurso, até que Pedro Nuno Santos, há duas semanas, afirmou, em entrevista na RTP, a sua disponibilidade para ajudar o executivo a aprovar o documento desde que Luís Montenegro negoceie com o PS.

"É o Governo que tem que governar; é o Governo que tem que apresentar uma proposta de OE na Assembleia da República, e tem que ter a flexibilidade, a vontade e a disponibilidade para negociar com o PS as condições que permitam ao PS aceitar essa proposta do OE, criando as condições para que o país tenha estabilidade e, idealmente, venha a ter um bom orçamento.

Não há, neste momento, qualquer espécie de caderno de encargos porque os socialistas consideram que "não é forma de iniciar um diálogo estabelecendo linhas vermelhas". "O PS parte de boa-fé para esta negociação. Há, com certeza, aspectos do OE que serão partilhados pelo Governo que para o PS são muito importantes", admitiu, porém, Perestrello. Que apontou a "manutenção de uma linha de equilíbrio orçamental de redução da dívida, a continuação de uma política de apoio social às famílias e uma política fiscal de alívio das famílias" como preocupações do PS.

"Há preocupação de não partir [para a negociação] com linhas vermelhas, fazer um diálogo com boa-fé e com a certeza que a responsabilidade pela aprovação é do Governo, que tem que ter a capacidade de se aproximar do PS, de compreender que não tem uma maioria absoluta e que as condições em que exerce o governo obrigam a estabelecer compromissos", vincou ainda Marcos Perestrello.