Acabaste o 12.º ano? Já podes ir de férias grátis em Portugal

Para quem terminou o secundário no ano lectivo 2023/2024 há boas notícias: já podes pedir o voucher ANDA que dá uma semana de intra-rail grátis.

Se terminaste o secundário em 2024 já podes pedir, a partir desta segunda-feira, 15 de Julho, o voucher ANDA Conhecer Portugal, que dá bilhetes de comboio e estadias nas Pousadas da Juventude gratuitas.

Para isso, tens de te inscrever no site do programa ANDA, com recurso à chave móvel digital. Depois, vais receber o voucher que te dá sete dias de bilhetes grátis na CP – Comboios de Portugal e seis noites de estadia na rede das Pousadas da Juventude.

Contudo, há regras: tens de usar todas as noites nas pousadas e os bilhetes em dias seguidos, não sendo possível a utilização “em datas diferidas”. As marcações são feitas online e terás de passar pelo menos duas noites na mesma pousada, num “quarto múltiplo partilhado”, mas pode ser feito “um upgrade sujeito a disponibilidade e pagamento da diferença”. As pousadas Melgaço, Braga, Setúbal, Serra da Estrela, Viseu e Arrifana ficam de fora.

Vais fazer um Intra-rail? Conta-nos (p3@publico.pt) por onde vais andar.

No caso dos comboios, só poderás viajar em intercidades, inter-regionais e regionais em 2.ª classe, ou nos urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra. Os bilhetes de comboio devem ser marcados nas bilheteiras das estações da CP.

O voucher para quem acaba o secundário em 2024 é válido a partir desta segunda-feira até 4 de Julho de 2025. As regras estão disponíveis no site do programa.

O ANDA Conhecer Portugal foi apresentado em 2023 e fazia parte de um pacote de medidas para os jovens do anterior Governo de António Costa. Entrou em vigor no início de 2024, com um orçamento de cerca de 4 milhões de euros.

Já perto de 4 mil jovens pediram o voucher – principalmente para os usarem nas Pousadas da Juventude. Os dados dos primeiros seis meses de utilização dos vouchers da CP indicam que houve, até agora, pouco interesse: foram resgatados apenas 64 vouchers, de acordo com os dados que a operadora ferroviária enviou ao P3.