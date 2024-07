Trump consegue outra vitória na Justiça: juíza manda arquivar caso dos documentos secretos

Pool via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

A juíza distrital Aileen Cannon mandou, esta segunda-feira, arquivar o processo criminal contra Donald Trump por levar documentos secretos da Casa Branca para a sua mansão na Florida depois de deixar a presidência. Para a magistrada, a nomeação e o financiamento do conselheiro especial para investigar o caso são inconstitucionais.

Trump foi acusado no ano passado por guardar ilegalmente documentos classificados da segurança nacional na sua residência em Mar-a-Lago e por obstrução da justiça, ao impedir que os mesmos fossem recuperados pelas autoridades. Em 2022, o procurador-geral Merrick Garland nomeou Jack Smith como conselheiro especial para liderar o caso, nomeação que a juíza Aileen Cannon considerou agora como inconstitucional.

Os procuradores do caso devem recorrer da decisão e ainda podem pedir que o processo seja atribuído a outro juiz no caso de esse recurso não ser aceite.

Aileen Cannon, nomeada pelo Presidente Trump para o cargo em 2020, foi alvo de muitas críticas ao longo do processo.

Seja como for, a decisão representa uma nova vitória na Justiça para o candidato republicano à presidência (arquivando um dos quatro casos criminais em que estava acusado) no dia em que começa em Milwaukee a Convenção Nacional do Partido Republicano que o irá eleger oficialmente para concorrer novamente à Casa Branca, dois dias depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassínio durante um comício na Pensilvânia.

No princípio deste mês, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que os Presidentes gozam de uma "presunção de imunidade" contra acusações criminais após o fim dos seus mandatos, decisão que deverá evitar que Trump vá a julgamento por tentativa de subversão eleitoral antes da próxima eleição presidencial.

Neste caso, Trump foi acusado de ter retirado intencionalmente documentos classificados relacionados com a segurança nacional da Branca e de os ter levado para a sua mansão depois de ter deixado o cargo em 2021, tendo a seguir envidado esforços para obstruir os esforços das autoridades para reaverem esses mesmos documentos.

Além de Trump, foram acusados de obstrução da justiça o seu assessor pessoal Walt Nauta e o gestor da propriedade de Mar-a-Lago, Carlos De Olivera.

A juíza acabou por dar razão aos advogados do ex-Presidente norte-americano, que contestaram a autoridade do procurador-geral de nomear Smith para liderar a acusação, pois o gabinete de Smith não tinha sido nomeado pelo Congresso e o conselheiro especial não tinha sido confirmado pelo Congresso.

A defesa baseou-se numa opinião do juiz Clarence Thomas, um dos mais conservadores juízes do Supremo, defendendo que a nomeação de Smith representava uma potencial violação das disposições da Constituição relativas ao poder de nomeação e à forma de criação de um cargo.

"Se não existe uma lei que estabeleça o cargo que o conselheiro especial ocupa, então ele não pode prosseguir com esta acção penal. Um cidadão privado não pode acusar criminalmente ninguém, muito menos um antigo Presidente", defendeu Thomas.

Algo com que os procuradores não concordam e que deverá ser a base do seu recurso, pois uma opinião de um juiz do Supremo "não vincula" o tribunal, nem permite ter uma "base sólida" para contrariar aquela que tem sido a "conclusão uniforme de todos os tribunais que consideraram a questão que o Procurador-geral está legalmente autorizado a nomear um conselheiro especial", escreveram os procuradores do gabinete de Smith.

Como escreve o New York Times, a decisão da juíza nomeada por Trump vai contra toda a jurisprudência desde o tempo do escândalo Whitewater, na presidência de Bill Clinton. Mesmo que venha a ser revertida no recurso, e já depois de todas as demoras da magistrada na apreciação do processo, está quase garantido que o caso não será julgado até ao final de 2024. “Se Trump ganhar, poderá usar o seu poder sobre o Departamento de Justiça para o fazer com que o caso seja arquivado, se ainda existir.”

Desde os anos 1990 que os conselheiros especiais são regidos por regulamentos do Departamento de Justiça estabelecidos pela autoridade do procurador-geral.

O gabinete de Jack Smith não comentou ainda a decisão e a Casa Branca deferiu a questão para o Departamento de Justiça.