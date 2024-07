J.D. Vance é a escolha de Trump para vice-presidente

O senador do Ohio J.D. Vance é o escolhido de Donald Trump para candidato à vice-presidência na corrida de Novembro à Casa Branca. O nome foi anunciado pelo ex-Presidente dos Estados Unidos na rede social Truth Social, horas antes de um anúncio que estaria previsto no alinhamento da convenção do partido Republicano que decorre até quinta-feira em Milwaukee, no estado norte-americano do Wisconsin, onde Trump será também oficialmente lançado como o candidato dos republicanos às presidenciais.

"Após longa deliberação e reflexão, e considerando os enormes talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais indicada para assumir a posição de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance", escreveu Trump na rede social lançada pelo próprio, antes de elencar alguns dos pontos do senador do Ohio. "Vai concentrar-se fortemente nas pessoas por quem lutou tão brilhantemente, os trabalhadores e agricultores americanos da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e muito mais", sublinha Trump.

J.D. Vance era o mais novo dos principais nomes apontados pela imprensa norte-americana à vice-presidência, numa lista de Trump em que constariam ainda Marco Rubio, senador da Florida, e Doug Burgum, governador do Dacota do Norte.

O senador do Ohio é autor do livro Lamento de uma América em Ruínas (Hillbilly Elegy, no título original), best-seller sobre a pobreza branca da Appalachia a que tanto republicanos como democratas recorreram para tentar perceber o porquê de a população do Rust Belt, a região nordeste e centro-oeste dos EUA, se ter virado para Trump nas eleições de 2016.

Embora o ex-Presidente dos EUA tenha um largo registo de episódios imprevisíveis, a larga maioria dos analistas contava que o nome escolhido não fugisse de um lote restrito de nomes. No entanto, a incerteza quanto à escolha do vice-presidente aumentou na noite de sábado, com a tentativa de assassinato de Donald Trump. Até aí, J.D. Vance tinha alcançado alguma força nos círculos republicanos. Com apenas 39 anos, era tido como uma injecção de juventude importante numa corrida presidencial em que a idade tem sido ponto central de discussão.

Depois do ataque no comício em Butler, na Pensilvânia, fontes republicanas citadas pela CBS davam conta de uma possível alteração nas prioridades de Trump para o companheiro de campanha, virando-se para um perfil com mais maturidade e arcabouço político, salvaguardando a possibilidade de ser necessário assumir a presidência. Perante esse cenário, Marco Rubio e Doug Burgum marcavam pontos, um cenário que acabou por não se verificar.

A abordagem de Trump à convenção republicana também terá sofrido alterações devido ao ataque. Em entrevista ao Washington Examiner, o candidato assumiu que a tentativa de que foi alvo lhe deu a "possibilidade de unir todo o país, e até o mundo". Trump reconheceu que o discurso que tinha preparado para a convenção – que “iria ser um espectáculo”, segundo o próprio – teria de ser substituído. "Terá de ser completamente diferente, agora."