O atentado contra Donald Trump vai favorecê-lo na campanha?

Neste P24 ouvimos Pedro Guerreiro, editor do online e jornalista do PÚBLICO nos EUA, que vai acompanhar a partir de hoje a convenção republicana.

Que influência terá a tentativa de assassinato de Donald Trump no resultado das eleições presidenciais nos EUA? O ex-presidente ficou ferido, no último sábado, num ataque a tiro, num comício, na Pensilvânia, e será entronizado como candidato do partido republicano, ainda com mais furor, na convenção que começa hoje no Milwaukee.

Duas pessoas morreram no ataque, um participante no comício e o próprio atirador, abatido pela polícia. O atentado poderá influenciar a escolha do candidato à vice-presidência e terá repercussões nas sondagens.

Trump tem agora mais trunfos para alimentar a sua retórica segundo o qual tem toda a gente contra si, dos procuradores aos juízes, dos rivais políticos aos jornalistas.

Pedro Guerreiro, editor do online e jornalista do PÚBLICO nos EUA, que vai acompanhar a partir de hoje a convenção republicana, prevê que o atentado tenha um impacto considerável na campanha e que seja um Trump magoado e vingativo que regresse, em caso de vitória, à Casa Branca. Como se isso não bastasse, será um presidente com a certeza de que estará livre de qualquer escrutínio por parte do poder judicial. São tempos sombrios.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.