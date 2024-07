Onze municípios do Médio Tejo têm novo sistema de bicicletas partilhadas

Já está em funcionamento o novo sistema de bicicletas eléctricas partilhadas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo). O sistema chama-se “meioB” e tem 68 estações de carregamento de bicicletas eléctricas espalhadas por 11 municípios da região do Médio Tejo, indica, em comunicado, a CIM Médio Tejo.

Os concelhos com estações de carregamento são: Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. O Sardoal e Abrantes são os únicos municípios do Médio Tejo a ficar de fora nesta primeira fase do meioB, que se iniciou a 28 de Junho, mas a CIM Médio Tejo indica que poderão vir a integrar esta rede no futuro.

Neste momento, estão ainda a ser finalizados os processos de ligação à rede eléctrica de 15 das estações de carregamento, refere ao PÚBLICO a CIM Médio Tejo. Esta é a primeira rede intermunicipal deste género no Médio Tejo. Até agora, na região, existiam sistemas de bicicletas partilhadas em Torres Novas e no Entroncamento, de acordo com a CIM Médio Tejo ​.

O meioB tem mais de 250 bicicletas eléctricas. Cada veículo tem autonomia de cerca de 50 quilómetros e um tempo de carregamento de quatro horas. Para usar o sistema, a CIM Médio Tejo indica que basta procurar uma estação e desbloquear uma bicicleta com a aplicação meioB, que está disponível nas lojas de aplicações da Google (Play Store) e da Apple (App Store).

Foto Mapa das estações de carregamento do meioB DR

O uso desta rede de bicicletas partilhadas envolve um registo inicial de adesão na aplicação e o pagamento de uma subscrição, que tem três modalidades: um passe anual de 18 euros; um passe mensal de seis euros; e uma tarifa de 72 horas no valor de dois euros. “Em qualquer uma das subscrições, a tarifa de acesso dá direito ao uso da bicicleta em cada aluguer aos primeiros 60 minutos grátis, sendo os seguintes minutos facturados pelo valor de 0,01 €/minuto”, especifica a CIM Médio Tejo. Desde a inauguração do serviço, de acordo com a CIM Médio Tejo​, inscreveram-se 1500 utilizadores na aplicação e foram feitas mais de 300 subscrições.

O investimento neste projecto foi de cerca de 1,5 milhões de euros, tendo sido financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa Operacional Regional Centro 2020.

Manuel Jorge Valamatos, presidente da CIM Médio Tejo , considera, em comunicado, que o sistema é “uma solução inovadora, que permite aos cidadãos viagens por motivos de rotina diária, tais como: acesso aos locais de trabalho, aos serviços públicos, ao comércio, entre outros, mas também por motivos de lazer e de turismo a realizar pela região”. Já Miguel Pombeiro, primeiro secretário executivo da CIM Médio Tejo​, refere que esta é uma forma de “combater o monopólio da utilização automóvel”.