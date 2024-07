Cada vez mais gente se queixa. Há demasiado lixo nas ruas de Lisboa

As queixas acumulam-se e amiúde fazem parte das conversas, numa ubiquidade tão clara quanto a do lixo espalhado pelo espaço público da cidade. Apesar de não ser possível quantificar o fenómeno, há uma sensação partilhada por muitos: as ruas de Lisboa estão muito sujas. É verdade que é um problema crónico da capital portuguesa, a motivar ocasionais picos de indignação. Tanto que, indicam dados divulgados, esta segunda-feira, por um estudo do Movimento pela Democracia Participativa, a higiene urbana motivou a maioria das ocorrências registadas no portal municipal “Na Minha Rua”, de 2017 a 2023, com mais de 600 mil denúncias. Mas existe a percepção, partilhada por um número crescente de pessoas, de que se está a atingir um ponto de saturação. Que coincide com um pico na chegada de turistas à cidade.

