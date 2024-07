Kate recebida em Wimbledon com uma ovação de pé

Adepta do ténis, a princesa de Gales é patrona do All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Kate, a princesa de Gales, foi aplaudida de pé no campeonato de ténis de Wimbledon, no domingo, na sua segunda aparição pública este ano, enquanto se submete a um tratamento contra o cancro.

Adepta do ténis, Kate, patrona do All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Wimbledon, vestiu um vestido roxo brilhante, tendo chegado ao recinto com a filha, a princesa Charlotte, para assistir à final de singulares masculinos, entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Ao chegar ao camarote real do Centre Court para se sentar, uma radiante Kate acenou aos espectadores, que se levantaram para aplaudir a sua chegada.

Mais tarde, entregou o troféu a um vitorioso Alcaraz, que derrotou Djokovic em três sets.

Enquanto isso, William e o filho mais velho do casal, George, marcaram presença em Berlim, para assistirem à final do Europeu de futebol, entre Espanha e Inglaterra. Não houve lugar para festejos, já que foi a Espanha que se sagrou campeã, mas o príncipe fez questão de passar uma mensagem de orgulho na selecção do seu país.

Um regresso tímido

A princesa de Gales, de 42 anos, mulher do herdeiro do trono, o príncipe William, foi submetida a uma grande cirurgia abdominal em Janeiro, que revelou a presença de cancro. Desde então, tem estado a fazer o que definiu por “quimioterapia preventiva”.

Kate regressou às funções públicas em Junho, para o Trooping the Colour, a parada militar anual que assinala o aniversário oficial do rei Carlos, e disse que esperava participar noutros eventos durante o Verão.

“Estou a fazer bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja a passar por quimioterapia sabe, há dias bons e dias maus”, disse ela numa mensagem pessoal escrita antes dessa aparição. “O meu tratamento está a decorrer e continuará durante mais alguns meses”, disse a princesa.

O seu gabinete, o Palácio de Kensington, recusou-se a dar detalhes específicos sobre o tipo de cancro ou a sua condição médica, para além de dizer que o tratamento tinha começado em Fevereiro.

Carlos, 75 anos, também está a ser tratado a um cancro. O rei regressou às funções públicas em Abril e tem-se mantido ocupado, embora os seus compromissos diários estejam a ser limitados para minimizar os riscos para a sua recuperação.