José Gameiro: “sou mais feminino do que masculino na forma de sentir e pensar”

Para o psiquiatra e especialista em terapia de casal, a relação dos homens com a expressão das emoções continua a ser mais difícil do que para as mulheres, mas tem havido uma boa evolução.

Psiquiatra e terapeuta de casal há mais de 40 anos, José Gameiro acredita que houve uma boa evolução na redução do estigma associado à terapia de casal. Longe vão os tempos em que existia um grande preconceito, havendo hoje “uma enorme procura”.

No entanto, no seu trabalho de terapia de casal, observa que os homens continuam a ter dificuldade “em exprimir sentimentos” na presença da mulher. E que, mesmo com amigos, só o fazem se estiverem “muito aflitos”.

No episódio desta semana do podcast "Um Homem não Chora", o psiquiatra conta que sempre se achou “muito mais feminino do que masculino na forma de sentir e de pensar”. Partilha os seus estados de alma, embora confesse que é com amigas mulheres que o faz, não com os amigos homens.

