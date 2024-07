Sagres: águia-calçada é a estrela do próximo festival de observação de aves e natureza

O Festival de Observação de Aves e Actividades de Natureza está de regresso a Sagres, no concelho de Vila do Bispo, de 3 a 6 de Outubro. A 15.ª edição volta a prometer uma programação recheada, com sessões de observação de aves, no mar e em terra, além de workshops de fotografia, palestras ou passeios de bicicleta.

O programa completo, e a abertura das inscrições, estará disponível no site do festival apenas a partir de 1 de Agosto. Mas contará ainda com “saídas de campo, passeios de barco, minicursos temáticos, ateliers de educação ambiental, sessões de anilhagem e de monitorização”, além de “visitas guiadas históricas ou observação de golfinhos”, adianta a organização.

Anunciado como o “maior evento de natureza de Portugal”, o festival tem sempre uma ave diferente como “cabeça de cartaz” – e este ano, é a vez da águia-calçada, uma ave de rapina de porte médio, cujo nome “vem das penas que lhe cobrem as patas como se fossem calças”.

Observada “sobretudo em voo”, “identifica-se pelas 'luzes de aterragem': manchas brancas dos lados do pescoço, voltadas para a frente, como as luzes de aterragem de um avião”. Espécie migradora, passa por Portugal maioritariamente “na Primavera e Verão, embora alguns indivíduos fiquem por cá no Inverno”.

“Durante a migração, as águias-calçadas surgem frequentemente junto à costa, e um dos melhores locais para as observar é na região de Sagres, onde, quando o vento está de leste, se chegam a juntar às dezenas”, acrescenta a organização, a cargo da autarquia de Vila do Bispo, em parceria com a SPEA e a Associação Almargem.