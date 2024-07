Arrebita Idanha Bio vai ter “maior concentração de sempre de chefs” em Portugal

O “primeiro e único festival com certificação bio do país” regressa a Idanha-a-Nova para dez dias “non stop” e a “maior concentração de sempre de chefs em todo o país”.

O Arrebita Idanha Bio está de regresso a Idanha-a-Nova, desta vez integrado na Feira Raiana, que decorre de 26 de Julho a 4 de Agosto. Serão, por isso, “dez dias de festival non stop”, reunindo “a maior concentração de sempre de chefs em todo o país” para, a cada dia, “cozinharem pratos únicos, sob o signo da biodiversidade e da sustentabilidade”.

No total, “mais de 50 chefs” vão alimentar o evento, que celebra o 5.º aniversário, com “propostas criativas e inovadoras”, “todas feitas a partir de produtos biológicos certificados”, e pratos ao “valor único e transversal” de sete euros.

Entre o elenco, ainda por fechar, destacam-se os chefs com restaurantes galardoados com estrelas Michelin: Ljubomir Stanisic (100 Maneiras, Lisboa), André Cruz (Feitoria, Lisboa), Pedro Pena Bastos (Cura, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais) e Tiago Bonito (ex-Largo do Paço, Amarante, e que se prepara para liderar a cozinha do restaurante Éon, no Palacete Severo, no Porto, que abrirá em Setembro).

Foto O evento integra a Feira Raiana, de 26 de Julho a 4 de Agosto DR/Goncalo Villaverde

Foto Ao longo dos dez dias, vão passar pelo evento "mais de 50 chefs" DR/Goncalo Villaverde

Estão ainda confirmados nomes como Marlene Vieira (Marlene, Lisboa), José Júlio Vintém (Tombalobos, Portalegre), Joaquim Saragga Leal (Os Papagaios, Lisboa), Fábio Alves (Suba, Lisboa), Angélica Salvador (IN Diferente, Porto), Renato Cunha (Ferrugem, Vila Nova de Famalicão), Natalie Castro (Isco, Lisboa), e Duda Ferreira (Pizzeria Lupita, Lisboa).

Entre nomes consagrados e novos talentos da cozinha, nacionais e internacionais, haverá pratos inspirados “na matriz clássica da cozinha nacional”, mas também “sabores do Peru, do Líbano ou da Ásia”.

O cartaz completo, assim como a programação, será “anunciado nos próximos dias”, mas sabe-se que “alguns dos chefs do Arrebita” subirão ainda a palco para “partilhar as histórias, experiência e visão com o público, em conversas informais ao final da tarde”, revela a organização em comunicado.

Foto O Arrebita Idanha Bio celebra o 5.º aniversário DR/Goncalo Villaverde

Foto A primeira edição, integrada no projecto Arrebita Portugal!, foi em 2020, em plena pandemia DR/Goncalo Villaverde

O festival, que se estreou em Portimão em 2020 e no mesmo ano subiu, pela primeira vez, a Idanha-a-Nova, é criado e organizado pela Amuse Bouche Storytellers, e “mantém o objectivo de descentralizar eventos gastronómicos para outras zonas do país que não as principais cidades, promover e dinamizar a gastronomia biológica e democratizá-la, assegurando a acessibilidade dos preços praticados”.

Nesta edição, o evento integra a XXIV Feira Raiana, que sob o tema "Uma saúde, um planeta", leva a Idanha-a-Nova cinco palcos onde vão decorrer 25 concertos e várias palestras, além da presença de todas as Bio Regiões do país e do mundo, e “jardins biológicos com centenas de árvores, plantas, arbustos e flores”. A entrada na feira custa dez euros.

Em 2023, o Arrebita Idanha Bio tornou-se o “primeiro e único festival com certificação bio do país”, distinguido pela “utilização, por parte dos chefs, de produtos oriundos de circuitos curtos agroalimentares, da economia circular e da produção em modo biológico”. Depois da certificação Bronze (30% a 60% bio), o objectivo é agora subir ao Ouro, “garantindo que 90% dos produtos alimentares usados têm certificação biológica”.