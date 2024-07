Receitas de alojamento turístico sobem 12% até Maio

Nos primeiros cinco meses do ano, os proveitos totais do alojamento turístico em Portugal cresceram 12,2%, para 2,1 mil milhões de euros, dos quais 1,6 mil milhões foram decorrentes só a receitas de aposento (mais 11,9%).

Os dados, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), remetem para um crescimento mensal dos proveitos de 15,5% em Maio, face a igual mês do ano passado, para 660,8 milhões de euros. É uma “aceleração” face ao mês imediatamente anterior, salienta o INE, porque em Abril o crescimento homólogo tinha sido de 3,5% (este ano, a Páscoa influenciou sobretudo o mês de Março, ao contrário de 2023, quando esse período de férias escolares se realizou em Abril).

O rendimento médio por quarto disponível (designado por revpar) situou-se em 78,3 euros (um crescimento de 12%) em Maio, face a igual mês de 2023, e o rendimento médio por quarto ocupado atingiu 123 euros (mais 9,4%). No mês em questão, o rendimento médio por quarto ocupado atingiu os valores mais elevados na Grande Lisboa (171,4 euros) e no Norte (118,8 euros), tendo ambas as regiões atingido novos máximos históricos neste indicador.

Segundo o instituto, a subida de proveitos nos primeiros cinco meses do ano é “resultado do crescimento de 4,4% das dormidas” em alojamentos turísticos no país durante o período em análise, com um crescimento de 5,4% de turistas não residentes e de 0,9% de residentes.