Estratégia nacional para as matérias-primas críticas é lançada este mês

A ministra do Ambiente disse esta segunda-feira que a estratégia nacional para as matérias-primas críticas será lançada este mês e que vai ser a base para definir áreas de exploração de materiais com potencial no país, como o cobre.

"É uma estratégia que está a ser definida, vamos ter uma reunião muito em breve com o senhor ministro da Economia e também com o senhor ministro da Coesão, baseado nessa estratégia iremos definir as nossas áreas de explorações, das várias matérias-primas que temos potencial em Portugal e que são muitas", disse aos jornalistas a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, à margem da participação no Eurafrican Forum, que decorre esta segunda e terça-feira, em Carcavelos.

Questionada sobre a data de lançamento desta estratégia, a ministra garantiu que será até ao final deste mês. Mais precisamente, a 22 de Julho, adianta a Reuters, citando a ministra no mesmo encontro com jornalistas.

A governante tinha anunciado, na semana passada, em audição no Parlamento, a criação de uma estratégia nacional para as matérias-primas críticas e essenciais, que vai definir princípios a aplicar a esta área, como as melhores tecnologias nos projectos de exploração mineira, o benefício para as populações locais e para o país como um todo e os critérios para um quadro de referência nacional.

Maria da Graça Carvalho disse hoje que uma das matérias-primas em cima da mesa é o lítio, "mas não é a única, nem se calhar a mais importante".

"A transição verde necessita muito de cobre e nós temos um grande potencial e temos uma grande tradição e vamos continuar a investir nessa área", realçou a ministra, acrescentando que, dependendo dos estudos que vão ser feitos no âmbito da estratégia nacional, poderá haver lugar a concessões para minas de cobre. "Temos um grande potencial de exploração de cobre, já temos uma grande tradição e vamos continuar a investir", disse a governante, que é especialista em minas, citada pela Reuters.

Quanto ao concurso internacional para as seis áreas de exploração de lítio que o anterior governo queria lançar, Maria da Graça Carvalho disse que "vai depender desta estratégia".

"Vamos olhar para os vários recursos, de uma forma global, vai ser uma coisa muito rápida, e daí haverá conclusões em relação às várias matérias-primas", afirmou.