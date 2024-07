Thomas Müller anuncia retirada da selecção alemã de futebol

O avançado Thomas Müller oficializou nesta segunda-feira o adeus à selecção alemã de futebol, depois de ter somado 131 internacionalizações durante 14 anos, período em que disputou quatro Mundiais e quatro Europeus.

"Depois de 131 jogos internacionais e 45 golos, digo adeus à águia federal, da bandeira tricolor alemã", referiu Thomas Müller, num vídeo publicado na sua página oficial.

O futebolista, de 34 anos, despediu-se da selecção após terminar o Euro2024, competição organizada pela Alemanha, eliminada ainda nos quartos-de-final pela Espanha (2-1 após prolongamento), que viria no domingo a conquistar o título.

O último jogo de Müller pela "Mannschaft" foi precisamente diante da Espanha, com o avançado a entrar aos 80 minutos.

Com a Alemanha, Thomas Müller sagrou-se campeão mundial em 2014, na edição disputada no Brasil, em que os germânicos venceram na final a Argentina, com um golo de Mario Götze já no prolongamento, aos 113 minutos.

"Celebrámos juntos, e, às vezes, também chorámos juntos. Queria agradecer a todos os adeptos e membros da selecção. Obrigado pelo vosso apoio em todos estes anos", afirmou.

O avançado, que ainda tem mais um ano de contrato com o Bayern Munique, despede-se como o terceiro jogador com mais jogos disputados pela equipa germânica, só atrás de Miroslav Klose (137) e Lothar Matthaus (150), e como o sexto maior goleador.