Houve menos problemas de segurança do que o esperado no Euro 2024

As autoridades alemãs reconheceram nesta segunda-feira terem enfrentado menos problemas de segurança do que o esperado na organização do Europeu de futebol, considerando que o forte dispositivo policial em todo o país dissuadiu os prevaricadores.

"Houve significativamente menos incidentes e ofensas de segurança do que as nossas autoridades de segurança esperavam num evento com milhões de pessoas. Acima de tudo, a presença policial muito elevada em todo o país foi decisiva para isso", congratulou-se a ministra do Interior, Nancy Faeser.

Durante o torneio que decorreu entre 14 de Junho e o passado domingo, e que a Espanha venceu, com 2-1 na final ante a Inglaterra, não houve relatos de distúrbios graves, à semelhança de alguns casos de violência verificados em torneios anteriores.

Os responsáveis germânicos citaram cerca de 2.340 crimes ligados ao evento, incluindo 700 envolvendo lesões corporais e 120 roubos, verificando-se ainda 140 casos de violência contra a polícia: de tudo isto, resultaram 170 adeptos presos e 320 detenções temporárias.

Ao todo, houve 2,6 milhões de adeptos nos 10 estádios do torneio, enquanto outros seis milhões assistiram aos desafios nas diversas "fan zones" criadas para o efeito.

Respeitando uma prática habitual em eventos análogos, durante o Euro2024, a Alemanha introduziu controlos temporários em todas as suas fronteiras, situação que vai começar a ser levantada a partir de sexta-feira.

As fronteiras com a Dinamarca, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo vão ser reabertas, contudo os controlos vão continuar na ligação com França, que entre 25 de Julho e 11 de Agosto vai receber os Jogos Olímpicos Paris2024.

De igual modo, as cautelas vão continuar em vigor nas fronteiras com o leste e sul da Polónia, República Checa e Suíça, sobretudo devido a preocupações com a migração.