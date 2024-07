FC Porto leva 29 jogadores para estágio na Áustria

O FC Porto partiu nesta segunda-feira com 29 futebolistas para 10 dias de estágio de pré-temporada em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, onde vai cumprir mais três jogos de preparação, numa convocatória ainda sem seis internacionais.

Além dos 28 jogadores presentes logo no começo dos trabalhos, o treinador Vítor Bruno convocou o jovem Dinis Rodrigues, lateral direito da equipa B, da II Liga, que tinha sido chamado na semana passada para colmatar a ausência por lesão de Martim Fernandes.

Os 29 convocados: Guarda-redes Cláudio Ramos, Gonçalo Ribeiro, Samuel Portugal e Diogo Fernandes. Defesas João Mário, Martim Fernandes, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Gabriel Brás, Iván Marcano, Otávio Ataíde, David Carmo, Zaidu e Martim Cunha. Médios Marko Grujic, Alan Varela, Nico González, Romário Baró, Vasco Sousa, André Franco e Iván Jaime. Avançados Rodrigo Mora, Galeno, Gonçalo Borges, Gonçalo Sousa, Danny Namaso, Fran Navarro e Toni Martínez.

Iván Marcano e Zaidu também estão no boletim clínico, mas viajaram para o sudeste da Áustria, ao passo que os portugueses Diogo Costa e Francisco Conceição, os brasileiros Wendell, Pepê e Evanilson e o canadiano Stephen Eustáquio continuam de férias, após terem alinhado pelas respectivas selecções no Campeonato da Europa e na Copa América.

O FC Porto medirá forças com o Al-Arabi, do Qatar, na terça-feira, às 19h locais (18h em Lisboa), no Informstadion, em Oberwart, na Áustria, no primeiro jogo de preparação à porta aberta, após já ter batido no Olival a Sanjoanense (4-0), da Liga 3, o Desportivo de Chaves (4-0), despromovido à II Liga, e o Nacional (4-1), promovido ao escalão principal.

Áustria de Viena, na sexta-feira, e o campeão austríaco Sturm Graz, a 23 de julho, são os outros opositores dos "dragões", que já não estagiavam no estrangeiro em contexto de pré-temporada desde 2016-17 e regressam ao Porto no dia subsequente ao último duelo.

O conjunto treinado por Vítor Bruno estreia-se oficialmente na temporada 2024-25 no dia 3 de Agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao campeão Sporting.