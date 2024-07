Edu Castro, ex-Barcelona, é o novo treinador de hóquei do Benfica

O espanhol Edu Castro, que treinou a equipa de hóquei em patins do FC Barcelona nas últimas sete temporadas, vai orientar o Benfica até 2027.

"Edu Castro é o novo treinador da equipa masculina de hóquei em patins do Sport Lisboa e Benfica. O técnico de 57 anos, que assinou contrato até 2027, chega à Luz após uma longa e gloriosa passagem pelo FC Barcelona", anunciaram os "encarnados" no seu site oficial.

O técnico fala de "um sonho tornado realidade" e destaca a "aventura maravilhosa" que o espera, destacando ainda a "responsabilidade" do novo desafio e o regozijo por trabalhar com "jogadores maravilhosos".

Depois de 19 anos no FC Barcelona, 11 dos quais ligado à equipa principal, os quatro primeiros como adjunto, Edu Castro sai do clube catalão com 23 troféus: uma Liga dos Campeões, uma Taça Continental, duas Taças Intercontinentais, seis campeonatos espanhóis, cinco Taças do Rei, quatro Supertaças e quatro ligas catalãs.

"A principal razão que me levou a vir para o Benfica foi o amor mostrado pelas pessoas com quem falei habitualmente sobre esta possibilidade. Sempre que viemos jogar à Luz, era um cenário especial. Não podíamos dizer não a esta possibilidade", assumiu.

O sucessor de Nuno Resende, cuja saída dos "encarnados" já tinha sido anunciada a 30 de Junho, explica o que quer para o hóquei do Benfica. "Quero um modelo de jogo vertical, rápido, atractivo, alegre. Aquele hóquei português tradicional, da velocidade, dos contra-ataques, connosco é garantido. Não começar do zero, somar a possibilidade de agarrar as coisas bem feitas até agora. Tentaremos fazer o melhor possível. Velocidade, diversão, jogo bonito, se possível, e um jogo ofensivo, a 100%", sintetizou, elogiando a Liga portuguesa, que classificou como a "melhor do mundo".