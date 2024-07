Confrontos no estádio em Miami atrasam a final da Copa América em quase 90 minutos

Argentina-Colômbia devia ter começado às 20h, mas foi adiado para as 21h22. Entradas no estádio foram suspensas, quando os fãs arrombaram os portões. Alguns fãs com bilhete não conseguiram entrar.

O jogo entre a Argentina e a Colômbia na final da Copa América este domingo começou com um atraso de quase 90 minutos depois de um grupo de adeptos sem bilhete ter arrombado os portões do estádio Hard Rock Stadium, em Miami, no estado norte-americano da Florida. A partida, que terminou com a vitória dos argentinos sobre os colombianos por 1-0, estava agendada para as 20h locais, mas o pontapé inicial só se deu às 21h22 — 82 minutos depois da hora agendada — por causa do “comportamento ilegal e inseguro” de “milhares de adeptos”, disse fonte oficial do estádio.

Os problemas começaram às 17h de Miami, três horas antes do início expectável do jogo — e precisamente na mesma altura em que, neste lado do Atlântico, os espanhóis iniciavam as celebrações pela conquista do quarto campeonato europeu de futebol masculino, após a vitória por 2-1 frente aos ingleses. Quando os seguranças abriram os portões para que os adeptos começassem a entrar no estádio, um grupo de pessoas sem bilhete forçou os dispositivos de segurança e correu para as bancadas.

Os agentes da polícia conseguiram deter alguns desses adeptos (outros conseguiram escapar e assistiram ao jogo no interior do estádio sem pagar), enquanto os seguranças voltavam a fechar os portões. Mas as complicações só pioraram a partir dali: os fãs, mesmo aqueles que tinham bilhete válido, começaram a entrar a conta-gotas no estádio, provocando um enorme congestionamento nas entradas para o Hard Rock Stadium. Alguns desses visitantes terão sido sofrido exaustão causada pelo calor, num dia em que se registavam temperaturas máximas de 33ºC e uma intensa humidade no ar em Miami.

Pouco antes das 18h, a equipa do Hard Rock Stadium emitiu um comunicado a confirmar que “milhares de fãs sem bilhete tentaram forçar a entrada no estádio”, o que resultaria num atraso no início da partida. “Todos os fãs sem bilhete devem abandonar as imediações do Hard Rock Stadium”, apelava o comunicado. “É essencial para um jogo de sucesso e, acima de tudo, em segurança”, insistia-se.

O atraso começou por ser estimado em 30 a 45 minutos e foi mais tarde alargado para os 60 minutos. Os portões só reabriram às 20h15 e foi preciso ainda mais uma hora e alguns minutos para que as selecções da Argentina e da Colômbia entrassem em campo e iniciassem o duelo na final da Copa América em Miami. Ainda assim, algumas pessoas com bilhete comprado para o jogo não conseguiram entrar no estádio e não assistiram ao encontro nas bancadas.

Isso mesmo foi confirmado num segundo comunicado lançado pelo Hard Rock Stadium: “Estamos cientes de que alguns adeptos com bilhete não conseguiram entrar no estádio depois de o perímetro ter sido encerrado e vamos trabalhar com a Confederação Sul-Americana de Futebol para abordar essa situação.” Mas deixou uma justificação: “Em última análise, não há nada mais importante do que a saúde e a segurança de todos os visitantes e os funcionários.”