Cazaquistão substituído por Misano no calendário de MotoGP

O Grande Prémio (GP) do Cazaquistão de MotoGP foi cancelado e será substituído pelo GP da Emilia Romagnia, em Misano, anunciou nesta segunda-feira o promotor do Mundial de velocidade, a Dorna.

"A FIM [Federação Internacional de Motociclismo], a IRTA [Associação de Equipas] e a Dorna Sports [promotor do campeonato] anunciam o cancelamento do GP do Cazaquistão. Questões logísticas e operacionais relacionadas com as cheias que atingiram aquela região há uns meses tornaram impossível a realização da prova em 2024", lê-se no comunicado de imprensa.

O GP do Cazaquistão deveria ser a 14.ª das 20 rondas previstas e já tinha sido anteriormente adiado pela mesma razão. De acordo com a informação prestada pela Dorna, será substituído pelo GP da Emilia Romagnia, no circuito de Misano (São Marino), de 20 a 22 de Setembro.

O mesmo circuito acolhe a 13.ª ronda, de 6 a 8 do mesmo mês, com o GP de São Marino.