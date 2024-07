Argentina conquista 16.ª Copa América no prolongamento

A Argentina conquistou, na madrugada desta segunda-feira, a Copa América em futebol pela 16.ª vez, isolando-se na liderança do ranking, ao bater na final da 48.ª edição a Colômbia por 1-0, após prolongamento, nos Estados Unidos, revalidando o título.

No Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Florida, o suplente Lautaro Martínez decidiu o encontro, aos 112 minutos, após assistência de Lo Celso, para reforçar, com cinco golos, o estatuto de melhor marcador da prova. Isto num jogo em que Lionel Messi acabou por sair lesionado, aos 66'.

A Argentina, que passou a contar mais um troféu do que o Uruguai, repetiu os títulos conquistados em 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 e 2021, na despedida do benfiquista Ángel Di María, aos 36 anos.

"Estava escrito que tinha de ser desta maneira. Sonhei que me retirava desta forma, na Copa América, chegando à final e ganhando-a", afirmou Di Maria, que deixa a selecção com 145 jogos (igualou Javier Zanetti no terceiro lugar, apenas atrás de Messi e Javier Mascherano) e 31 golos (sexto), e com as vitórias na Copa América de 2021 e 2024, do Mundial de 2022 e da Finalíssima de 2022.

Na Copa América 2024, porém, foi o colombiano James Rodríguez, ex-jogador do FC Porto, a levar para casa o troféu de melhor jogador do torneio.