Terça na TV: poliamor, Expiação e o estado da nação

CINEMA

Expiação

TVCine Emotion, 22h55

Verão de 1935. É o dia mais quente do ano. A família Tallis vive tranquilamente na sua mansão vitoriana. Briony, do alto dos seus impressionáveis 13 anos, vê a irmã, Cecília (Keira Knightley), despir-se e mergulhar na fonte do jardim, com Robbie (James McAvoy), o filho do caseiro, ao lado. A sua reacção ingénua face aos desejos dos adultos vai provocar uma tragédia. No final desse dia, a vida dos três terá mudado para sempre.

Expiação adapta ao cinema o romance homónimo de Ian McEwan. Ganhou os Globos de Ouro para melhor filme e banda sonora original (Dario Marianelli), categoria em que também conquistou o Óscar.

O Primeiro Homem na Lua

AMC, 23h09

Com assinatura de Damien Chazelle, baseia-se na obra em que o escritor James R. Hansen descreve os antecedentes da primeira viagem à Lua e como a façanha mudaria a percepção da espécie humana. Ryan Gosling encabeça um elenco que também conta com Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit. Dos quatro Óscares para que esteve nomeado, ganhou um, pelos efeitos visuais.

SÉRIES

Os Mistérios de Brokenwood

Star Crime, 22h

Começa a décima temporada da série policial neozelandesa passada numa vila rural supostamente tranquila, mas onde o crime grassa e não falta trabalho ao inspector Mike Shepherd (Neill Rea). Os novos episódios abrem com uma descoberta que promete atrair turistas: fósseis de dinossauros nas colinas. Mas, primeiro, é preciso desvendar a misteriosa morte de um paleontólogo. Os casos sucedem-se a ritmo semanal.

O Oitavo Candidato

RTP2, 23h48

Mais uma produção nórdica nos serões da RTP2. Esta vem da Finlândia, na forma de uma comédia romântica neo-noir acerca da praticabilidade do poliamor, e traz no currículo dois prémios arrecadados no Canneseries 2021: melhor série e melhor actuação (Pekka Strang).

Centra-se numa mulher (Krista Kosonen) que está feliz com os sete parceiros amorosos que tem, um para cada dia da semana. O problema surge quando se apaixona pelo tal “oitavo candidato”, Juho (Strang), que está empenhado em conquistar um lugar naquela agenda e, quem sabe, conseguir a exclusividade. São oito episódios, para ver diariamente a partir de hoje.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h01

Directo. Na véspera do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República, Carlos Daniel reúne um painel para tomar o pulso ao país e traçar o diagnóstico político em áreas como justiça, saúde, educação ou segurança.

Tudo É Economia

RTP3, 23h

Também a este propósito, o programa convida o ministro da Economia, Pedro Reis, a ajudar a "perceber se a mesma se encontra num ciclo de crescimento ou se são necessárias medidas de emergência", detalha a RTP. Substitui o convidado originalmente anunciado para esta noite, que era Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Malta

RTP1, 17h52

Directo. A selecção portuguesa de futebol feminino reencontra-se com a equipa maltesa, em mais um jogo de qualificação para o Euro 2025. As “navegadoras”, que lideram o grupo B3 e já têm passagem garantida ao play-off, vêm de um empate com a Bósnia-Herzegovina na sexta-feira passada – o primeiro jogo de que não saíram vitoriosas. Malta vem de uma derrota frente à Irlanda do Norte e está no fim da tabela. A partida realiza-se em Leiria, no estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa.

MÚSICA

Joana Amendoeira, Marcos Sacramento e Nuno Guerreiro Cantam Tiago Torres da Silva

RTP2, 00h18

Gravado em Março de 2022, no Coliseu dos Recreios de Lisboa, o concerto juntou três vozes ligadas pelas palavras de Tiago Torres da Silva, que leva mais de 30 anos a escrever canções para estes e muitos outros artistas. São dele todas as letras dos álbuns Na Volta da Maré, de Joana Amendoeira, Caminho para o Samba, de Marcos Sacramento, e Na Hora Certa, de Nuno Guerreiro. Neste momento musical único, cantaram a solo, em dueto, em trio e até com o próprio autor.

Notícia actualizada para dar conta da alteração do convidado do programa Tudo É Economia.