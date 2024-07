Gracie Abrams em Portugal: digressão europeia passa por Lisboa

A cantora norte-americana Gracie Abrams vai actuar em Portugal a 11 de Fevereiro, no Meo Arena, confirmou esta segunda-feira a artista através da rede social Instagram e do seu site. Lisboa será uma das paragens na digressão europeia da The Secret Of Us, que terá início a 9 de Fevereiro de 2025 em Madrid e terminará a 12 de Março em Glasgow.​

Os bilhetes estão à venda a partir de 19 de Julho, sexta-feira, nos locais habituais e irão variar entre os 40€ (balcão) e os 65€ (golden circle), segundo a promotora Everything is New. Abrams vai ainda passar por Amesterdão, Hamburgo, Berlim, Paris, Milão, Zurique e Londres, entre outras cidades europeias.

A cantora e compositora de 24 anos actuou nas aberturas da Eras Tour de Taylor Swift durante o Verão passado, em vários concertos nos EUA, e vai voltar aos palcos da digressão de Swift entre Outubro e Dezembro deste ano, meses antes do início da sua digressão a solo.

O seu segundo álbum, The Secret Of Us, marca o primeiro papel activo de Abrams na produção e inclui uma música, Us, escrita e interpretada com Swift. O seu álbum de estreia foi Good Riddance, lançado em 2023.