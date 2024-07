As sugestões de livros para o Verão de David Marçal e Carlos Fiolhais

No episódio de hoje não temos convidados, ou melhor, temos muitos convidados que chegam na forma de livros. Fazemos 10 sugestões de livros de ciência para o Verão, pois nas férias há mais tempo para leituras aprofundadas: não há nenhuma lei que obrigue à Silly Season!

Começamos com livros de física:

Carlo Rovelli, Há lugares no mundo onde a gentileza é mais importante do que as regras, Objectiva Neil de Grasse Tyson, Cartas de um astrofisico. Objectiva Carlos Fiolhais, Toda a Física Divertida, Gradiva

Seguimos com a biologia:

4. Lixing Sun, Os Mentirosos da Natureza e a Natureza dos Mentirosos - Batota e dissimulação no mundo vivo. Temas de Debates

5. Nicklas Brendborg, As medusas envelhecem, ao contrário. Aprenda os segredos da longevidade com a Natureza, Contraponto

6. David Reich, Quem Somos e Como Chegámos até Aqui, Gradiva

O ambiente:

7. Jeff Goodell, O calor é que te vai matar. O que está realmente a acontecer no planeta e as dramáticas previsões do clima. Lua de papel.

O humor:

8. João Barbosa. Piadas mais ou menos secas para achar (ainda mais) piada às ciências. Lisboa: Ideais com história. Prefácio meu.

A biografia de um cientista contada por um romancista

9. Benjamin Labarut, Maniac, Relógio d’Agua. (biografia de John von Neumann)

E para terminar um romance contado por um cientista:

10. Carl Sagan, Contacto. Gradiva

