Três jovens morreram em despiste em Melgaço

As vítimas mortais e os três feridos graves são jovens entre os 18 e os 19 anos.

Três jovens morreram e três ficaram gravemente feridos na sequência de um despiste de um veículo, que se incendiou, em Melgaço (Viana do Castelo), disse à Lusa fonte da GNR.

O veículo ligeiro despistou-se na Estrada Municipal 202, acabando por colidir com uma árvore, indicou a mesma fonte.

As vítimas mortais e os três feridos graves "são jovens entre os 18 e os 19 anos", continuou.

De acordo com fonte da Protecção Civil, as seis pessoas seguiam no mesmo veículo.

O alerta foi dado à 1h17 e no local chegaram a estar 24 operacionais apoiados por 10 veículos das forças de socorro, disse fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho.

Mais dois mortos em acidentes no distrito de Bragança

Além das vítimas em Melgaço, morreram mais dois homens em dois acidentes de viação no distrito de Bragança este sábado à noite, confirmaram as autoridades.

Em Carrazeda de Ansiães, cerca das 19h40, na localidade de Fontelonga, na Estrada Municipal 1141, a colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo provocou a morte do condutor da mota, um homem de 42 anos, informou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Às 21h40, no concelho de Bragança, registou-se outro acidente, na Estrada Nacional 218-3, que dá acesso ao aeródromo.

Fonte dos bombeiros indicou que receberam o alerta para uma vítima inconsciente, um homem de 42 anos, que sofreu um despiste de motociclo e embateu contra uma árvore de grande porte. Era o único ocupante da viatura.