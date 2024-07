Sondagem: PS à frente da AD, mas Montenegro lidera na confiança para primeiro-ministro

Quatro meses depois das eleições legislativas antecipadas, mantém-se a tendência de empate técnico entre as duas maiores forças políticas, embora agora, tal como nas europeias do mês passado, com vantagem para os socialistas. Apesar da liderança do PS, Luís Montenegro surge destacado na confiança recolhida para desempenhar o cargo de primeiro-ministro.

A sondagem realizada entre 3 e 8 de Julho pela Aximage para o DN, JN e TSF atribui, fazendo a distribuição proporcional de indecisos, 29,5% das intenções de voto ao PS, que surge quase dois pontos percentuais à frente da Aliança Democrática (coligação entre PSD, CDS e PPM), que regista 27,6%. Tendo em conta que a margem de erro do estudo de opinião é de mais, ou menos, 3,5%, estes valores mantêm PS e AD em empate técnico.

Se os socialistas ficam entre o resultado registado nas legislativas (28%) e nas europeias (32,1%), a AD fica abaixo tanto das últimas eleições gerais (28,8%) como da eleição para o Parlamento Europeu (31,1%).

Perto do resultado obtido nas legislativas e já bem acima da percentagem conseguida nas europeias, o Chega continua destacado como terceira força política nacional (17,5%).

Segue-se a Iniciativa Liberal com 7,5%, o Bloco de Esquerda com 4,6%, o Livre com 4,1%, a CDU (coligação entre PCP e PEV) com 3,5% e o PAN com 2,5%.

Pese embora a vantagem socialista no que às intenções de voto diz respeito, o actual primeiro-ministro Luís Montenegro aparece folgadamente à frente do secretário-geral socialista Pedro Nuno Santos na confiança para chefiar o governo.

Enquanto 37% assumem preferir Montenegro para primeiro-ministro, apenas 28% dizem confiar mais em Pedro Nuno para liderar o executivo. Há ainda 11% de entrevistados pela Aximage que confiam de igual forma em ambos.

Luís Montenegro é também o líder político melhor avaliado, com um saldo positivo de avaliações ao respectivo desempenho de 29 pontos percentuais, seguindo-se Rui Rocha, presidente da IL, com saldo positivo de 14 pontos percentuais, Rui Tavares, co-líder do Livre, com saldo de 4 pontos, e Pedro Nuno Santos na linha de água com 1 ponto positivo de saldo.

Os restantes líderes partidários registam saldos negativos: Nuno Melo, presidente do CDS, com 5 pontos percentuais negativos, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco, com saldo de -7 pontos, Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, com -9 pontos de saldo, Paulo Raimundo, secretário-geral comunista, com -26 pontos percentuais, e, no fundo da tabela, o presidente do Chega, André Ventura, com -31 pontos.