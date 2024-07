Paulo Núncio: “Estão reunidas todas as condições para que o Orçamento seja viabilizado”

No regresso do CDS ao Parlamento, no mesmo ano em que o partido celebra 50 anos, a preocupação dos centristas passa muito por marcar diferenças face ao Chega. Com uma bancada de apenas dois deputados, Paulo Núncio, líder parlamentar e vice-presidente do CDS, defende o trabalho do partido e argumenta que as medidas do Governo são também as propostas do CDS, recusando a ideia de estar preso à sombra do PSD.

