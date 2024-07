Os animais e os perigos dentro de casa: dicas para um ambiente seguro

As intoxicações em animais são surpreendentemente comuns e podem acontecer onde menos esperamos: nas plantas decorativas, nos alimentos e até mesmo nos produtos de limpeza que usámos diariamente.

Todos temos um carinho especial pelos nossos animais de companhia e não olhamos a meios para garantir a sua segurança e bem-estar. No entanto, muitas vezes não nos damos conta de que o perigo pode começar num local que representa protecção: a nossa própria casa.

As intoxicações em animais de estimação são surpreendentemente comuns e podem acontecer onde menos esperamos: nas plantas decorativas, nos alimentos que deixamos ao alcance deles e até mesmo nos produtos de limpeza que usámos diariamente.

Comecemos pelas plantas. Muitos destes seres inanimados que embelezam as nossas casas e adocicam o ar podem ser tóxicos tanto para cães como para gatos. O lírio, por exemplo, é extremamente venenoso para os gatos e pode até causar insuficiência renal severa com apenas uma pequena ingestão das folhas ou do pólen.

Outras plantas como aloe vera e tulipas também apresentam riscos significativos. O ideal é informares-te sobre a toxicidade de cada planta antes de a trazeres para casa ou, em caso de dúvida, optares por espécies reconhecidamente seguras para os animais.

A comida é um tema que também poderá gerar algum desassossego em leitores com animais, muito por causa da habilidade inata que os cães e os gatos têm de fazer “olhos suplicantes” e irresistíveis quando estamos sentados à mesa a comer.

Os alimentos que são perfeitamente seguros para humanos, como o chocolate, as uvas e as cebolas podem ser fatalmente tóxicos para cães e gatos. O chocolate, por exemplo, contém teobromina, uma substância que os cães não conseguem metabolizar eficientemente e que pode levar a graves problemas de saúde. Mesmo algo aparentemente inofensivo como um cacho de uvas pode culminar numa emergência veterinária. Portanto, é crucial manter estes alimentos fora do alcance destas duas espécies e, imprescindível para que se cumpra, que todos os que habitam em casa estejam informados sobre a existência destes perigos.

Além das plantas e alimentos, os produtos de limpeza do dia-a-dia também merecem atenção. Substâncias como a lixívia, o amoníaco e até os detergentes, podem ser altamente irritantes ou corrosivos se ingeridos ou mesmo inalados por animais de companhia. Os cães e os gatos que têm uma pele mais sensível podem até desenvolver reacções alérgicas desmesuradas apenas por pisarem o chão que acabou de ser limpo com este tipo de produto. Manter esses produtos em armários trancados ou em prateleiras altas – não aplicável no caso dos gatos – pode prevenir acidentes indesejados.

E se mesmo assim o meu animal ingerir algo tóxico?

A primeira medida é tentar manter a calma e agir rapidamente. Os tutores não devem induzir o vómito a menos que um profissional de saúde animal os instrua a fazê-lo, uma vez que, em alguns casos, esta acção pode agravar mais o problema. Contacta imediatamente o veterinário do teu animal ou um centro de controlo de envenenamento animal. Ter à mão o número destes serviços, juntamente com uma lista de tudo o que o animal possa ter ingerido, é fundamental para uma rápida avaliação e tratamento.

A prevenção é sempre a melhor estratégia quando se trata da segurança dos nossos cães e gatos. Estar informado e consciente dos riscos domésticos pode salvar a vida dos nossos companheiros mais queridos. Com a devida atenção e cuidado, podemos criar um ambiente seguro para eles, onde a única preocupação será a brincadeira do dia.