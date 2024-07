Existe mesmo uma “esquerda radical”?

Tempos houve em que, pelo menos no campo das artes, da moda, do espectáculo, etc., ser-se radical era uma mais-valia. A breve trecho, porém, passou a anátema. Os comentadores políticos e os fazedores de opinião da nossa praça usam e abusam do termo ‘radical’ para fomentar no cidadão comum a tese de que existe uma direita e uma esquerda radicais, ambas inaceitáveis e, na mesma dose, igualmente perigosas para os sistemas democráticos.

Nada de mais falso e falacioso: trata-se de uma estratégia de há muito ensaiada, e com origens reconhecíveis, que visa inclinar a balança da análise política em favor de uma pretensa moderação e equidistância cada vez mais 'centrista'.

Em Portugal, torna-se mesmo escandalosa essa estratégia, que vai contaminando aos poucos os media, desde a imprensa escrita ao comentário televisivo e às redes sociais. Sim, existe uma direita radical, xenófoba, populista e, no limite, saudosista do velho Estado Novo. Mas pode ela, com plena honestidade, ser posta em paralelo com uma chamada ‘esquerda radical’ que pura e simplesmente não existe (ou, salvo uma errática agenda woke, é pontual e pouco significativa)? Acaso o PCP, partido da resistência à ditadura, que é um dos fundadores da nossa democracia e um dos arquitectos da Constituição de Abril, pode ser chamado radical? Ou o Livre, o PEV, e mesmo o BE?

O mesmo se passa nas eleições dos EUA. No caso das eleições francesas, que as esquerdas unidas acabam de vencer contra todas as previsões, essa estratégia é ainda mais visível. Pergunto se pode a extrema-direita de Marine Le Pen, consensualmente populista, radical e xenófoba, ser o antípoda dos valores de Liberdade, Igualdade e Fraternidade promulgados no programa comum das esquerdas, que o eleitorado maioritariamente sufragou. Parece-me, neste caso, que o objectivo (de Macron, mas não só) é o de esvaziar o programa comum que une as quatro forças que compõem o Nouveau Front Populaire.

Não, não existe uma esquerda radical (pelo menos em Portugal não se vislumbra que exista)! Que haja, no mínimo, honestidade quando se fala e comenta política, que é uma coisa muito séria.

Vítor Serrão, Santarém

Socialistas preocupados

Excelente artigo do PÚBLICO, na sexta-feira, com o título em epígrafe. Só estranho que tenha demorado tanto tempo até aparecerem notícias sobre socialistas preocupados com Pedro Nuno Santos (P.N.S.) e com a sua liderança do PS. Para mim, sempre foi evidente que PNS não era líder para o PS, tal como nós sempre vimos o PS desde 1974. Mas a verdade é que foi eleito por 61% dos militantes... ter-se-á criado aqui uma psicose colectiva (como há outras) difícil de explicar.

P.N.S. está deslocado no PS. Começando pela sua fácies, continuando com a sua forma de falar, a sua entoação, as suas ideias, tudo indicaria que militasse no Bloco de Esquerda (BE) ao invés do PS. Aliás, se o PS insistir em ter P.N.S. como líder e ainda assim quiser voltar ao poder, talvez fosse de considerar uma fusão do PS com o BE, certamente facilitada pelo facto de P.N.S. ser padrinho (?!) de Mariana Mortágua, portanto tudo em boa harmonia. Pensem nisso.

Fernando Vieira, Lisboa

Por favor, não brinquem às escolas

Não sou professor. Por casualidade ou não, o "ranking" das escolas foi tornado público na altura das inscrições dos alunos para o ano lectivo de 2024-2025. Coincidência? Talvez não. O "ranking" das escolas é, em si mesmo, a maior e mais completa distorção da realidade educativa portuguesa. A escola pública em Portugal tem obrigatoriamente, e ainda bem que assim é, de acolher todos os alunos, os que querem estudar e os que não querem estudar e todos os que têm, infelizmente para eles, necessidades especiais.

Quantos colégios aceitam alunos com más notas ou alunos com necessidades especiais? Quantos? Quanto custa a mensalidade nos colégios bem classificados? Quanto? Que exigências são feitas nesses colégios na altura da pré-inscrição em termos de notas anteriormente obtidas? Não devemos, se quisermos ser intelectualmente honestos, comparar o que, à partida, não é comparável, por muito que isso custe aos directores dos colégios. Por exemplo, num colégio bem perto de mim, o meu neto, para ir para o 5.º ano de escolaridade, pagaria 6150 euros anuais e a neta, para frequentar o ensino secundário, pagaria 6300 euros anuais, ou seja, para os dois eram necessários 12.450 euros anuais.

Quantas famílias em Portugal podem despender este dinheiro? Esta é a questão. Digam lá, então, se é possível, com honestidade e sinceridade, comparar escolas onde, logo à partida, o factor essencial é o poder económico dos pais dos alunos? Deixem-se de histórias e façam "rankings" só para os públicos, pois estes, por todas as razões já apontadas e conhecidas por todos os pais deste país, não poderão nunca ser comparados directamente com os colégios, onde o poder económico dos pais dos alunos é factor fundamental e decisivo para a sua ida para esse tipo de estabelecimentos de ensino.

A realidade é o que é e, por isso mesmo, o trabalho que todos os anos, dia após dia, os professores das escolas públicas fazem para que, apesar das dificuldades diárias dos seus alunos, consigam obter os melhores resultados possíveis deve ser enaltecido e apreciado. Os professores da Escola Pública merecem respeito do governo e da sociedade.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora