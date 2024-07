A arte contemporânea pode ser uma festa

Em Lisboa, na antiga Mitra, um dos artistas maiores do período democrático, Pedro Cabrita Reis, oferece uma proposta singular: uma retrospetiva individual, colossal e com curadoria do próprio.

Poucos campos captam com tanta exatidão a vibração de uma sociedade como a criação nas artes visuais. A este propósito, há um fio cronológico que une cinco exposições patentes no verão e que são um convite a compreender as últimas décadas da sociedade portuguesa, enquanto nos confrontam com uma realidade estética estimulante.