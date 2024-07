Várias pessoas mortas em crime familiar na Alemanha

Um homem terá matado a tiro duas pessoas da sua família e de seguida a si mesmo numa localidade alemã a cerca de 60 km de Estugarda, segundo o jornal alemão Südwest Presse.

O jornal dá mais detalhes sobre o que o tablóide Bild apresentou como um ataque em Lautlingen, uma localidade no estado federado de Baden-Württemberg, no Sul do país, e que levou a uma grande presença policial no local, com dezenas de veículos e dois helicópteros.

Um porta-voz da polícia confirmou ao site da revista Focus que foram mortas três pessoas, entre elas o suspeito. Há ainda duas pessoas feridas com gravidade.​

O autarca Holger Mayer explicou ao Südwest Presse que se ouviram tiros e houve um alerta para as pessoas não saírem de casa, temendo-se um ataque de um atirador, que andaria pela rua, o que afinal era apenas um rumor. “Ao que tudo indica tratava-se de um drama familiar”, disse Mayer. “Mas não tenho ainda mais informação.”