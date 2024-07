Jovem de 20 anos e registado no Partido Republicano: o que se sabe sobre o presumível atacante de Trump

Thomas Matthew Crooks terá disparado a partir do telhado que estava a cerca de 120 metros de onde Trump discursava. O suspeito, que não teria antecedentes criminais, foi baleado e morreu no local.

O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos de Bethel Park, Pensilvânia, como o presumível atirador que atingiu Donald Trump durante um comício republicano em Butler, também na Pensilvânia. O candidato à presidência nas próximas eleições discursava quando, repentinamente, colocou a mão na orelha enquanto soavam tiros. Trump foi imediatamente escoltado e retirado do local, sendo visível que tinha sangue na cara. Segundo o The New York Times, o jovem não teria quaisquer antecedentes criminais conhecidos.

O suspeito foi baleado pelos serviços secretos segundos depois de, alegadamente, ter disparado sobre o ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) e morreu no local.

Os registos eleitorais mostram que Crooks estava registado como Republicano (nos EUA os eleitores podem registar-se como simpatizantes de determinado partido ou como independentes). As próximas eleições de 5 de Novembro seriam a primeira vez que o alegado atirador teria idade suficiente para votar numa corrida presidencial.

O FBI disse também estar a trabalhar para determinar o motivo do ataque, do qual resultou a morte de um participante do comício e dois feridos graves. Esta força de investigação revelou estar a investigar o caso como uma “tentativa de assassinato do antigo Presidente”, estando a tentar perceber se o motivo do crime será ou não político.

Segundo a imprensa norte-americana, Thomas Crooks terá disparado a partir do telhado de um prédio a cerca de 120 metros do púlpito da bancada onde Trump discursava e usou uma espingarda AR-15, uma arma semiautomática, das mais usadas nos tiroteios em massa nos EUA.

Crooks vivia a cerca de uma hora de distância do local do tiroteio, em Butler. A Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration, em inglês) disse, neste domingo, ter fechado o espaço aéreo sobre o Bethel Park por "razões especiais de segurança".

Quando Thomas Crooks tinha 17 anos chegou a fazer uma doação de 15 dólares para o ActBlue, um comité de acção política que arrecada dinheiro para políticos democratas e de esquerda, de acordo com um arquivo da Comissão Eleitoral Federal de 2021. A doação destinava-se a um grupo ligado ao Partido Democrata, o Progressive Turnout Project.

O pai do suspeito, Matthew Crooks, 53 anos, disse à CNN que estava a tentar perceber o que tinha acontecido e que só falaria publicamente sobre o seu filho depois de falar com as autoridades.

Thomas Crooks formou-se em 2022 na Bethel Park High School e recebeu um prémio de mérito no valor de 500 dólares da National Math and Science Initiative, uma organização sem fins lucrativos que tem como objectivo melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, de acordo com as primeiras informações da imprensa local.

De acordo com as informações prestadas pelas autoridades neste sábado, Crooks não teria levado consigo a sua identificação para o local do tiroteio e teve de ser identificado por outros métodos.