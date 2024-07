Sob o espectro da violência, o ensaio-geral republicano do regresso de Trump

Convenção republicana arranca esta segunda-feira em Milwaukee, no Wisconsin, sob medidas de segurança reforçadas. Nome do candidato a “vice” de Donald Trump é uma incógnita. Do adversário, também.

Num instante, tudo muda. O que seria apenas uma longa cerimónia de entronização de Donald Trump como candidato dos republicanos às presidenciais de Novembro será agora um evento dominado pelas repercussões da tentativa de assassinato do ex-Presidente, sábado na Pensilvânia, e pelas incógnitas em torno da recandidatura de Joe Biden. A convenção do Partido Republicano inicia-se esta segunda-feira em Milwaukee, estado norte-americano do Wisconsin, e prolonga-se até quinta-feira com outra questão em aberto: o nome que acompanhará Trump como candidato à vice-presidência, e que poderá ser anunciado esta segunda-feira.