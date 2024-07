A olímpica Ana Catarina Monteiro deixou as piscinas

A nadadora olímpica Ana Catarina Monteiro despediu-se neste domingo, aos 30 anos, das piscinas nos campeonatos nacionais de natação, em Oeiras, Lisboa, numa competição marcada pelos testes de Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento para Paris2024.

A única mulher portuguesa numa meia-final de natação em Jogos Olímpicos, nos 200m mariposa de Tóquio2020, despediu-se das piscinas após uma carreira de grande destaque. São seus o recorde nacional dos 200m mariposa, fixado nos 2m08,03s, e duas medalhas de prata em duas edições diferentes dos Jogos do Mediterrâneo, tendo sido quinta na sua distância predilecta nos Europeus Glasgow2018.

Na final, Ana Catarina Monteiro, agora vereadora da Câmara de Vila do Conde, foi homenageada, mas não conseguiu superar Inês Henriques (Louzan-Efapel), que ganhou a prova, com Mariana Cunha (Efanor) a terminar no terceiro lugar.

Estes campeonatos tiveram apenas um recorde nacional absoluto a ser batido, no caso por Francisca Martins, nos 100m livres (55,88s), entre outros sete máximos por escalão etário conquistados.

Na final dos 1500m livres, José Paulo Lopes (Sp. Braga) somou a quarta medalha de ouro nesta competição, juntando esta distância aos 800m livres, 400m livres e 400m estilos, assim como um bronze nos 200m mariposa.

Diana Durães, do Benfica, impôs-se à bracarense Tamila Holub nos 800m livres, enquanto Gabriel Lopes (Louzan-Efapel) venceu os 100m costas, juntando este ouro aos 50m costas e 200m estilos, além da prata nos 100m bruços.

No Complexo do Jamor, os dias anteriores ficaram marcados pelo esforço de Miguel Nascimento e Diogo Ribeiro para afinarem a forma para os Jogos Olímpicos Paris2024.