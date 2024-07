Hóquei feminino do Benfica conquista 10.ª Taça de Portugal consecutiva

O Benfica reforçou neste domingo a hegemonia no hóquei em patins feminino nacional, ao conquistar a Taça de Portugal pela 10.ª vez consecutiva. Em Sesimbra, palco da final four da competição, as “encarnadas” venceram na final a APAC Tojal por 3-2, resultado que já se registava ao intervalo.

Para as “águias”, marcaram Sofia Moncóvio, Raquel Santos e Catalina Flores, enquanto a equipa de Loures reduziu no final da primeira parte por Maca Ramos e Ana Gregório. No segundo tempo, embora o Benfica tenha ainda disposto de um livre directo nos últimos minutos, o resultado já não sofreu alterações.

Com este triunfo, o Benfica encerra uma temporada em que ganhou tudo o que havia para ganhar internamente: à Taça de Portugal juntou antes a Elite Cup, a Supertaça e o campeonato nacional.