Fabiano Caruana dominou Grand Chess Tour em Zagreb

O norte-americano Fabiano Caruana foi o grande vencedor da terceira prova do Grand Chess Tour, realizada na capital da Croácia, Zagreb.

Depois de ter conquistado o primeiro lugar na primeira fase da prova, o torneio de semirrápidas, em que terminou com um total de 15 pontos e obteve uma considerável vantagem de três pontos sobre o segundo classificado, Caruana, mesmo não tendo sido o melhor no torneio-relâmpago, terminou com uma vantagem de quatro pontos sobre o trio constituído pelo compatriota Wesley So, e pelos franceses Maxime Vachier-Lagrave e Alireza Firouzja, todos com um total de 23 pontos.

Foi um domínio avassalador e pouco frequente nestes ritmos de reflexão, já que Caruana se sente muito mais confortável no ritmo clássico, em que ocupa o segundo lugar da hierarquia.

Na quinta posição ficou o russo Ian Nepomniachtchi, a considerável distância (apenas 17,5 pontos), e na sexta o terceiro norte-americano, Levon Aronian (17 pontos), que, depois de ter terminado na terceira posição a primeira etapa, sofreu um verdadeiro colapso na segunda.

Pior, só o jovem prodígio indiano de 17 anos, Dommaraju Gukesh, o pretendente ao título mundial absoluto, que apenas somou 3,5 pontos, de um total de 18. Valeram-lhe os pontos amealhados nas semirrápidas, que lhe permitiram alcançar globalmente a sétima posição.

A encerrar a classificação ficou o neerlandês Anish Giri (13,5 pontos), o indiano Vidit Gujrathi (11) e o croata Ivan Saric (10).