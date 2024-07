Espanha vs. Inglaterra: o derradeiro duelo estatístico

O Euro 2024 está quase a acabar. Às 20h deste domingo, 14 de Julho, Espanha e Inglaterra juntam-se no Estádio Olímpico de Berlim para o derradeiro jogo que será transmitido na RTP. Enquanto não começa a 17.ª final da história da competição europeia, aproveite para conhecer as estatísticas e confrontos entre as duas selecções finalistas.

O caminho até à final

Ambas as equipas, Espanha e Inglaterra, passaram por seis provas até à final. A diferença? Espanha venceu as seis, Inglaterra venceu três, empatando nas restantes.

Na fase de grupos, os espanhóis enfrentaram a Croácia (3-0), Itália (1-0) e Albânia (1-0). Nos oitavos-de-final, encontrou a Geórgia (que já havia surpreendido Portugal) e, depois de um arranque em falso, conseguiram a goleada por 4-1.

Os quartos-de-final juntaram as selecções que por muitos eram consideradas as melhores do torneio: Espanha e Alemanha. Ainda assim, a la roja manteve-se de cabeça erguida depois de uma vitória por 2-1. Nas meias, a sorte também não sorriu aos espanhóis e entregou-lhes o pesadelo português, França. Noutro jogo a que muitos chamaram "final antecipada", Espanha entrou a perder, mas acabou a sorrir (2-1).

O caminho inglês foi diferente. Na fase de grupos encontraram a Sérvia (1-0), a Dinamarca (1-1) e a Eslovénia (0-0). Apesar de ter conseguido apenas uma vitória, Inglaterra apura-se em primeiro lugar.

Nos oitavos-de-final encontrou a Eslováquia, que acabou por vencer por 2-1. Nos "quartos", foi a vez da Suíça e o jogo só ficou resolvido em grandes penalidades, depois de um empate de 1-1. Nas meias-finais, os ingleses viram-se obrigados a mostrar um pouco mais de futebol, contra os Países Baixos, e acabaram por vencer por 2-1.

Os espanhóis conseguiram penetrar a baliza adversária 13 vezes. Foram a selecção que mais marcou no torneio. Inglaterra, para já, está no sexto lugar, com sete golos marcados. Os ibéricos também são reis dos remates, com 108 tentativas, 37 das quais à baliza. Nesse aspecto, os ingleses ficam em sétimo, com 66 tentativas, 19 delas à baliza.

São 0,3 pontos percentuais que separam a eficácia de passes entre as duas selecções. Inglaterra aparece antes, em terceiro, com 90,3% e Espanha ocupa o quarto lugar. A selecção dos "Três Leões" domina os passes, com 3986 tentados e 3593 conseguidos. Bloqueada do segundo lugar por Portugal, a selecção espanhola aparece em terceiro, com 3544 passes tentados, 3202 dos quais conseguidos.

Os lugares cimeiros da posse de bola são de duas selecções eliminadas, Portugal e Alemanha respectivamente. De seguida, Inglaterra aparece com 58,8% de posse de bola e logo depois Espanha com 57,3%.

A eficácia de cruzamentos é muito díspar. Espanha aparece em primeiro lugar com 31,7%. Inglaterra, difícil de encontrar, está em 16º lugar com 23,1% de eficácia no cruzamento. No entanto, foram as selecções que conseguiram mais livres e aqui, o domínio é inglês (90 contra 76). Espanha volta a aparecer à frente em cantos conseguidos, 34, contra os 22 de Inglaterra que lhe concedem o décimo lugar.

Ainda no nível ofensivo, mais concretamente, no número de ataques, os espanhóis concretizaram 351 (segundo lugar) e os ingleses 313 (em quinto). Espanha finta mais que Inglaterra, 131 (segundo lugar) contra 104 (quarto lugar).

A selecção que mais bolas recuperou foi a la roja, 255, e o adversário de domingo fica em terceiro, com 225. Estão separadas pela selecção francesa. Os guardiões também demonstram boas estatísticas. Espanha defendeu 16 bolas à baliza e deixou entrar apenas 3. Inglaterra defendeu 14 e, ao longo do torneio, sofreu quatro golos (excluindo grandes penalidades).

A tendência mostra uma Espanha dominante, para o bom e para o mau. Afinal, é a selecção com mais faltas cometidas (83) e a segunda que mais sofre (70), também foi a segunda que recebeu mais cartões amarelos (15) e Dani Carvajal viu um vermelho. Inglaterra, apesar de ser a que mais sofre (84), só aparece em 8º lugar no número de faltas cometidas (50), com apenas 11 cartões amarelos.

O que diz a história?

Se a vitória cair do lado espanhol, a selecção conseguirá o seu quarto título de campeã europeia, um recorde. Já os ingleses procuram o seu primeiro. Para já, Espanha é a selecção com mais títulos do Euro, mas partilha esse posto com a selecção anfitriã, a Alemanha.

Espanha, entre as 12 vezes presente em fases finais do Euro, chegou à final quatro vezes. Em 1964, contra a União Soviética, 1984 frente à França, 2008 com a Alemanha e 2012 contra a Itália. Entre as vezes que chegou à final, perdeu apenas uma. Espanha foi a única selecção na história do Euro a ganhar duas edições seguidas, em 2008 e 2012.

Inglaterra esteve na final recentemente, na última edição, mas acabou por perder em casa com os italianos. Foi a única vez que Inglaterra chegou à final, mas isso não é obrigatoriamente negativo. Entre a lista de selecções que chegou a duas finais seguidas, apenas uma selecção saiu sem vitórias. O país esteve representado em fases finais do Euro 11 vezes.

As selecções já se encontraram 27 vezes. A história aponta uma ligeira vantagem à Inglaterra, com 13 vitórias, contra as 10 de Espanha. Quatro jogos ficaram empatados.

Encontraram-se pela última vez na Liga das Nações 2018/2019. O torneio teve duas mãos e houve uma vitória para cada uma. Este foi o primeiro encontro oficial desde o Euro 1996. Entre os dois, defrontaram-se em sete amigáveis, quatro vitórias espanholas e duas inglesas (um empate).

No Euro, encontraram-se duas vezes. Em 1980, na última jornada da fase de grupos, Inglaterra conseguiu o 2-1. Em 1996, nos quartos-de-final, empataram a zero, mas as grandes penalidades voltaram a sorrir aos Ingleses.

Em Mundiais, Espanha conseguiu uma vitória de 1-0, em 1950, no Rio de Janeiro. Em 1982, empataram, o que valeu uma eliminação dupla.

Se o jogo de domingo chegar a grandes penalidades, a história mostra que os espanhóis têm mais sorte. Em 13 desempates de penáltis, Espanha ganhou sete e perdeu seis. Inglaterra, em 11, ganhou quatro e perdeu sete.

Outras curiosidades

As selecções também são peritas em fazer história. Nesse sentido, há algumas curiosidades a apontar. Joselu, Carvajal e Nacho, espanhóis ou Bellingham, inglês, podem juntar-se à lista de luxo de jogadores que venceram um Euro e a Liga dos Campeões no mesmo ano, já que jogam no Real Madrid.

Jésus Navas, da la roja, também pode fazer história pela longevidade. Ao jogar contra França, tornou-se o jogador mais velho de sempre numa semifinal. No domingo poderá estabelecer esse recorde, numa final, com 38 anos e 236 dias. Dani Olmo, seu colega, tornou-se o único jogador a marcar em três jogos seguidos do Euro. Harry Kane, o inglês, tornou-se o único jogador a marcar em seis golos em fases de eliminação do Euro.

Sobre a equipa na generalidade, podemos dizer que Espanha foi a primeira selecção a vencer seis jogos consecutivos na mesma edição do torneio europeu. Já Inglaterra é a primeira a chegar à final depois de começar a perder nos jogos dois oitavos, quartos e meias-finais.

A selecção inglesa tem um histórico de acumular muitos minutos nas pernas, já que nos últimos doze jogos de fases de eliminação do Euro, oito foram a prolongamento.

O Euro 2024 começou a 14 de Junho e termina este domingo, 14 de Julho. O jogo será transmitido às 20h na RTP.