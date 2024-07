Carlos Alcaraz conquista em Wimbledon o quarto major da carreira

Tenista espanhol impôs-se com mais facilidade do que seria expectável a Novak Djokovic na final do torneio britânico.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz revalidou neste domingo o título de Wimbledon, ao bater na final o sérvio Novak Djokovic, conquistando o quarto "major" da carreira no All England Club, onde recebeu o troféu das mãos da princesa Kate Middleton.

Numa final um tanto surpreendente, atendendo ao domínio quase total do jovem de Múrcia, o sérvio, sete vezes campeão do terceiro "major" da temporada, mostrou-se a um nível muito abaixo do seu habitual e acabou derrotado pelos parciais de 6-2, 6-2 e 7-6 (7-4).

Ao contrário da final de 2023, também disputada pelos dois jogadores, mas em cinco sets ao longo de cerca de quatro horas, o número três mundial subjugou totalmente o tenista de Belgrado, de 37 anos, nos dois primeiros parciais, com duas quebras de serviço sem resposta.

A servir muito bem e a beneficiar do pouco habitual desacerto de "Djoko", que procurava igualar o recorde de oito títulos de Roger Federer e ampliar o seu recorde de títulos do Grand Slam (tem 24), Alcaraz só sentiu algumas dificuldades no terceiro set, quando o adversário, ex-número um mundial e actualmente na segunda posição, conseguiu entrar um pouco mais no jogo e elevar o nível do seu ténis.

Depois de passar para a frente no marcador no nono jogo (5-4), o murciano tremeu, pela primeira vez, quando serviu para encerrar o duelo: desperdiçou três match-points e Djokovic empurrou o terceiro set para o tie-break, ganhando um novo fôlego.

À quarta oportunidade, o espanhol não cedeu e, após o adversário colocar a bola na rede na resposta ao seu serviço, festejou a conquista do quarto título do Grand Slam, em quatro finais disputadas, graças aos 42 winners e 24 erros não forçados - contra 26/25 do opositor.

O também campeão do Open dos Estados Unidos de 2022 tornou-se assim, aos 21 anos, no quarto campeão mais jovem do Grand Slam londrino, após Boris Becker, Bjorn Borg e Mats Wilander, e no sexto tenista a alcançar a "dobradinha" Roland Garros-Wimbledon na Era Open, seguindo as pisadas de Rod Laver (1969), Borg (1978, 1979 e 1880), Rafael Nadal (2008 e 2010), Roger Federer (2009) e Novak Djokovic (2021).