Benfica e Sporting mantêm hegemonia no atletismo nacional

“Águias” recuperaram no sector masculino, “leoas” confirmaram superioridade no sector feminino, nos campeonatos realizados em Viseu.

O Benfica, no sector masculino, e o Sporting, nas provas femininas, reconquistaram neste domingo, em Viseu, o título nos campeonatos nacionais de clubes de atletismo, o 14.º consecutivo para ambos os clubes nas respectivas competições.

Na competição masculina, depois de terminarem o primeiro dia de provas com uma desvantagem de um ponto para os “leões”, os “encarnados” ainda conseguiram dar a volta à classificação e impuseram-se por um ponto de diferença, mantendo a hegemonia que vai já em 14 anos consecutivos, com o ACD Jardim da Serra a fechar o pódio.

No sector feminino, as atletas do Sporting confirmaram o favoritismo que lhes era atribuído, e depois de liderarem a geral no final do primeiro dia com 21 pontos de vantagem, concluíram o Nacional de clubes com um total de 163 pontos, contra os 126 do Benfica, sendo o terceiro lugar do pódio ocupado pela equipa do GD Estreito.

Em destaque estiveram as estafetas do Sporting, que bateram os recordes nacionais de 4x400m. Na prova masculina, Delvis Santos, João Coelho, Mauro Pereira e Omar Elkhatib completaram a distância em 3m06m17s, superando em um centésimo o recorde que pertencia a uma equipa do Benfica desde 1989. Na estafeta feminina, Carina Vanessa, Juliana Guerreiro, Sofia Lavreshina e Cátia Azevedo somaram 3m33,38s, superando os 3m35,55s de uma equipa “leonina”, em 2021.

Na sequência destes campeonatos, desceram à II divisão nacional, em masculinos, as formações do GD Estreito e da ADRAP, sendo promovidas ao principal escalão as equipas do Atlético Clube da Póvoa de Varzim e do Centro de Atletismo de Seia. No sector feminino, foram despromovidos ADRAP e Marítimo, e subiram à I divisão o Grecas e o Maia AC.