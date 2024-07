Argentina e Colômbia decidem vencedor da Copa América

Argentina e Colômbia decidem na próxima madrugada (01h, Sport TV), em Miami (EUA), a 48.ª edição da Copa América, competição marcada por polémicas como a das agressões entre adeptos colombianos e jogadores uruguaios nas meias-finais... que a cerimónia de encerramento, com um espectáculo de Shakira, tentará ultrapassar.

A Colômbia dos ex-portistas James Rodríguez, Quintero, Uribe e Luis Díaz — imbatível há 28 jogos (desde a derrota com a rival “albiceleste” na fase de apuramento para o Mundial do Qatar) — quer quebrar um jejum de 23 anos e suceder à própria Argentina, detentora do título, garantindo, assim, a conquista da segunda Copa América da história “cafetera”.

Da final de Bogotá, em 2001, com o México, resolvida com um golo do defesa Iván Córdoba (conquistou cinco scudettos nas 13 épocas ao serviço do Inter de Milão), emana uma força que não deve ser ignorada.

Sempre ao 10. pic.twitter.com/6CzPsRN4Yr — CONMEBOL Copa América™ POR ???? (@copaamerica_POR) July 11, 2024

Atentos, a actuar nos domínios de Messi (no mesmo estádio onde a Argentina bateu o Peru, na fase de grupos), a Argentina dos benfiquistas Di María e Otamendi espera poder repetir o sucesso de 2021, o que lhe conferiria o estatuto de recordista da competição, com 16 troféus, demarcando-se do Uruguai.

Messi alerta para a qualidade da Colômbia, que nos últimos 13 jogos venceu 12 (com Espanha e Brasil entre as vítimas) e empatou um (Brasil, há 11 dias), pelo que disputará a sua terceira final do torneio — depois da derrota com o Peru, em 1975, e do triunfo com o México — com a mesma “fome” com que a Argentina pôs fim a 28 anos de travessia do deserto (entre a 14.ª e a 15.ª conquistas).

Até porque, apesar da evidente superioridade dos argentinos nos confrontos directos em quatro dezenas de jogos com os colombianos (com 20 vitórias e 9 derrotas), os campeões do Mundo sabem melhor do que ninguém que em 2021 poderiam ter-se despedido da Copa América durante as meias-finais, num jogo com a Colômbia (1-1) desempatado com recurso à marcação de penáltis, fase em que Emiliano Martínez se destacou na baliza argentina, com três defesas e provocações aos adversários. Um cenário que não poderá ser descartado.