Willem Dafoe é o novo director artístico da Bienal de Teatro de Veneza

Com uma carreira prolífera no cinema, do mais mainstream ao independente, navegando com uma versatilidade e uma destreza raras papéis e narrativas cinematográficas muito diversas entre si, o actor norte-americano Willem Dafoe foi nomeado para a direcção artística do Departamento de Teatro da Bienal de Veneza, no biénio 2025-2026. Num cargo raramente ocupado por artistas estrangeiros, Dafoe, 68 anos, é talvez o nome mais sonante a dirigir o festival de teatro da bienal desde a sua fundação, em 1934.